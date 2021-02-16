Меган Маркл і принц Гаррі дадуть інтерв'ю Опрі Вінфрі: які можуть наслідки

Уже відомо, чим це може обернутися

Меган Маркл і прин Гаррі чекають на другу дитину , але на цьому сюрпризи від бунтівної пари не закінчуються. Стало відомо, що пара дасть інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі. Про це повідомляє People.

Ексклюзивне півторагодинне інтерв'ю вийде в ефір телеканалу CBS 7 березня. Очікується, що герцоги Сассекськи розкажуть про рішення покинути королівську сім'ю і умовах "мегзіта", про переїзд до США і плани на майбутнє.

Опра Вінфрі, Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images, instagram.com/oprahmagazine

Як пише Daily Mail з посиланням на інсайдерів з Букінгемського палацу, що через інтерв'ю Меган і Гаррі можуть позбутися решти регалій. Їм доведеться припинити роботу з благодійними організаціями, а принц Гаррі не зможе зберегти свої військові звання і титули , які йому так важливі.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі планує приїхати до Лондона.

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