Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину: ім'я, громадянство і черга на престол майбутнього малюка

Друга дитина герцогів Сассекських має народитися наприкінці весни поточного року

14 лютого стало відомо про те, що Меган Маркл вагітна другою дитиною. Зовсім скоро їхній з принцом Гаррі син Арчі стане старшим братом.

Пара поки не повідомляє стать дитини, та й навряд чи буде розкривати будь-які подробиці про вагітність Меган до народження малюка.

У Великій Британії вже активно обговорюють, як Меган і Гаррі назвуть другу дитину, а також вже відомо, яке місце вона займе в черзі на престол. Ці та інші подробиці дізнайтеся в нашому матеріалі.

Коли Меган Маркл народить другу дитину

Очікується, що малюк народиться в кінці весни 2021 року. Зазначимо, що Меган нещодавно повідомила про викидень, який стався у неї в липні минулого року. Можна припустити, що вона завагітніла у вересні-жовтні і зараз перебуває на 5-6 місяці вагітності.

Примітно, що син Меган і Гаррі, принц Арчі, народився теж наприкінці весни – 6 травня.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: instagram.com/misanharriman

Черга на престол

Друга дитина принца Гаррі і Меган Маркл стане восьмою у черзі на престол після принца Чарльза, принца Вільяма, трьох дітей Вільяма – Джорджа, Шарлотти та Луї, принца Гаррі та його старшого сина – Арчі Маунтбеттена-Віндзора, повідомляє Daily Mail.

Громадянство

Друга дитина пари автоматично отримає американське громадянство, якщо народиться у США. Герцог і герцогиня Сассекські також зможуть подати заяву на отримання подвійного громадянства, до того ж дитина автоматично стане громадянином Великої Британії за громадянством Гаррі.

Нагадаємо, принц Гаррі, Меган та їхній син Арчі виїхали з Великої Британії в Канаду в листопаді 2019 року, а потім переїхали до Каліфорнії, США. Очікується, що принц Гаррі повернеться до Великої Британії цього літа, щоб побачити свою сім'ю вперше відтоді, як пара вирішила залишити країну і відмовитися від королівських повноважень.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Ім'я дитини Меган і Гаррі

Незважаючи на те, що до народження дитини ще кілька місяців, у Великій Британії букмекерські контори вже роблять ставки на те, яке ім'я Меган і Гаррі виберуть для свого другого малюка.

Поки що лідирують два імені – Альфі і Олександра (Alfie and Alexandra). У Гаррі і Меган вже є маленький син Арчі, і оголошення про те, що вони чекають на другу дитину, підштовхнуло королівських фанатів вибрати імена, що починаються на букву A.

Інші імена-лідери – Елізабет і Філіп – на честь королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа.

Багато хто також припускає, що в разі народження дівчинки пара назве її на честь покійної принцеси Діани – матері принца Гаррі.

Раніше ми розповідали, що приховує нове фото принца Гаррі з вагітною Меган Маркл.

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