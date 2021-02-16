Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри: какие могут последствия

Сегодня, 14:11

Уже известно, чем это может обернуться

Меган Маркл и прин Гарри ждут второго ребенка, но на этом сюрпризы от мятежной пары не заканчиваются. Стало известно, что пара даст интервью телеведущей Опре Уинфре. Об этом сообщает People.

Эксклюзивное полуторачасовое интервью выйдет в эфир телеканала CBS 7 марта. Ожидается, что герцоги Сассекские расскажут о решении покинуть королевскую семью и условиях "мегзита", о переезде в США и планах на будущее.

Опра Уинфри, Меган Маркл и принц Гарри
Опра Уинфри, Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images, instagram.com/oprahmagazine

Как пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров из Букингемского дворца, что из-за интервью Меган и Гарри могут лишиться оставшихся регалий. Им придется прекратить работу с благотворительными организациями, а принц Гарри не сможет сохранить свои воинские звания и титулы, которые ему так важны.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри планирует приехать в Лондон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что скрывает новое фото принца Гарри с беременной Меган Маркл: язык тела и тайные символы Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка: имя, гражданство и очередь на престол будущего малыша По примеру Дианы: почему Меган Маркл объявила о второй беременности в День святого Валентина
Елизавета II принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 18:12Вкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Вчера, 13:39Звездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Вчера, 11:16Звездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Вчера, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Вчера, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

14 февраляEvents

Лучшие поздравления с днем ангела Валентина: красивые картинки и пожелания

14 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляЗвездно

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

Новости партнеров

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Эта поездка перевернула всю жизнь обычного сельского парня
Эта поездка перевернула всю жизнь обычного сельского парня

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять