Принц Гаррі захотів зберегти свої титули і звання
Для принца Гаррі дуже важливі його військові звання і титули
Раніше з'являлася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл збираються добитися відстрочки "Мегзіта" . Тепер стали з'являтися подробиці, що пара хоче зберегти.
За інформацією The Daily Telegraph, принц Гаррі вирішив боротися за збереження військових звань і титулів, яких його збираються позбавити після того, як він вирішив покинути королівську сім'ю.
Його звання генерал-капітана Королівської морської піхоти вже перейшло до його тітки, принцеси Анни. Інші звання також можуть дістатися членам королівської сім'ї.
За словами джерела, для герцога Сассекського дуже важлива військова служба.
"Зрозуміло, він бажає зберегти звання", – розповіло джерело.
Якщо принца Гаррі позбавлять військових звань і титулів, він не зможе відвідувати офіційні заходи у військовій формі, як це було раніше. У березні мають ухвалювати рішення щодо титулів герцога Сассекського
Раніше ми розповідали, чому ім'я Меган Маркл зникло з свідоцтва про народження сина.
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