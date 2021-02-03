Принц Гаррі захотів зберегти свої титули і звання

Для принца Гаррі дуже важливі його військові звання і титули

Раніше з'являлася інформація, що принц Гаррі і Меган Маркл збираються добитися відстрочки "Мегзіта" . Тепер стали з'являтися подробиці, що пара хоче зберегти.

За інформацією The Daily Telegraph, принц Гаррі вирішив боротися за збереження військових звань і титулів, яких його збираються позбавити після того, як він вирішив покинути королівську сім'ю.

Його звання генерал-капітана Королівської морської піхоти вже перейшло до його тітки, принцеси Анни. Інші звання також можуть дістатися членам королівської сім'ї.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

За словами джерела, для герцога Сассекського дуже важлива військова служба.

"Зрозуміло, він бажає зберегти звання", – розповіло джерело.

Якщо принца Гаррі позбавлять військових звань і титулів, він не зможе відвідувати офіційні заходи у військовій формі, як це було раніше. У березні мають ухвалювати рішення щодо титулів герцога Сассекського

Раніше ми розповідали, чому ім'я Меган Маркл зникло з свідоцтва про народження сина.

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