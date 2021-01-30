Принц Гаррі прийде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

Принц Гаррі планує свою поїздку на літо

Через кілька місяців принц Гаррі планує відвідати Британію . Приводів достатньо – Єлизаветі II виповнюється 95 років, 100-річний ювілей відзначає принц Філіп. Чи приїдуть в гості невістка Меган Маркл і правнук Арчі?

Жовта преса Британії повідомляє про візит принца Гаррі. Як кажуть джерела, поїздка має відбутися влітку.

Це цілком логічно: на червень заплановано дуже важливі події. Перш за все – день народження Єлизавети II. Їй в цьому році – 95! Народилася вона в квітні, а традиційно день народження відзначають на початку літа. У Лондоні проходить парад кінної гвардії.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

І друга причина – день народження принца Філіпа. Йому – виповнюється 100! Хоча сам ювіляр брати участь в урочистостях не планує . Він на пенсії і не хоче метушні. Його не можна через це звинувачувати.

Онука, звичайно, обидва чекають. Преса міркує, чи стане цей прийом теплим? Адже попередні два роки були напруженими. Принц Гаррі з дружиною офіційно склали повноваження членів королівської сім'ї і переїхали з сином Арчі спочатку до Канади, а потім – в США.

За інформацією журналістів, принц Гаррі дуже переживає через ситуацію, що склалася.

Про повне взаєморозуміння досі не йдеться. Згідно з інформацією джерел, принц Гаррі, якщо приїде, то сам, без дружини і сина. Хоча, звичайно, офіційно назвуть причину іншу: пандемія.

Дивіться сюжет про повернення принца Гаррі в Лондон:

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