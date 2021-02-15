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Що приховує нове фото принца Гаррі з вагітною Меган Маркл: мова тіла і таємні символи

Сьогодні, 17:22

Дізнайтеся, що означають задній план на фото, пози пари і стиль їхнього одягу

Принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стануть батьками. Про це пара повідомила в найромантичніший день року – 14 лютого, що дуже символічно. Саме в День святого Валентина, 37 років тому, принцеса Діана оголосила про свою другу вагітність – принцом Гаррі.

Разом з новиною про вагітність Меган в Мережі була опублікована зворушлива чорно-біла фотографія, на якій Маркл лежить на колінах у чоловіка. Виявилося, що на цьому знімку є безліч прихованих символів, на які з першого разу не звертаєш уваги, повідомляє Daily Mail.

Давайте розберемося, що ж приховано на знімку Меган Маркл і принца Гаррі?

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: instagram.com/misanharriman

Дерево життя

Цікавий факт: фото було зроблено дистанційно, на iPad, фотографом Місаном Гарриманом (другом Меган), який знаходився в той момент у Лондоні.

Як локацію обрали сад, який знаходиться на території будинку Меган і Гаррі в Каліфроніі. На задньому плані можна побачити велике дерево.

За словами фотографа, це дерево на фото, ніби біблійне древо життя, зростаюче посеред Едемського саду. Древо, як каже Мисан, символізує "родючість, життя і рух вперед".

Скріншот: кадр з відео

Також дерево може символізувати і саму сім'ю Гаррі, яка вже "пустила коріння" в Каліфорнії, а не Британії.

При чому тут "Ноттінг-Гілл"?

У відомому британському фільмі "Ноттінг-Гілл", де зіграли Г'ю Грант і Джулія Робертс, в самому кінці була схожа сцена, де Робертс лежала на руках у Г'ю, будучи вагітною.

У Мережі стали активно порівнювати фото Меган і Гаррі з кадром зі знаменитої кінострічки.

Цікаво, що головні герої фільму полюбили один одного, але спочатку вони жили в "різних світах": Джулія грала кінозірку, а Г'ю – звичайного хлопця, що володіє книгарнею.

Скріншот: кадр з відео

Мова тіла

Льняна сорочка і джинси – на знімку Гаррі одягнений в зручний одяг вільного крою, що різко контрастує з одягом на офіційних фото королівської сім'ї.

Крім цього, на Гаррі немає взуття. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс пояснила, що відсутність взуття у принца означає його "свободу і віддаленість від всіх королівських протоколів".

"Голі ступні Гаррі – це символ його бажання здобути свободу від всіх королівських зобов'язань, робити все так, як він хоче і просто радіти життю", – каже Джуді.

Принц Гаррі і принц Вільям
Принц Гаррі і принц Вільям
Фото: instagram.com/sussexroyal

Експертка також додала, що Меган, що лежить на спині з помітно кругленьким животом демонструє "відданість і довіру", а поза Гаррі відображає його образ захисника.

"Те, як Гаррі дивиться їй в очі, ніжно обіймаючи за голову, демонструє роль захисника, турботливого чоловіка і батька двох маленьких дітей", – каже Джуді Джеймс.

За словами Джуді, на особливу увагу заслуговує той факт, що Гаррі і Меган не дивляться в камеру, як це прийнято на всіх офіційних фото британської королівської сім'ї.

"На відміну від королівської традиції, де члени сім'ї повинні дивитися в камеру, ніби створюючи невидимий зв'язок з усіма, Меган і Гаррі посміхаються і дивляться один на одного. Вони щасливими в моменті, тільки удвох", – пояснює експертка.

Королівська сім'я
Королівська сім'я
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Чому фото чорно-біле?

Майже всі значущі події з життя Меган і Гаррі супроводжуються чорно-білими фото. Ця традиція герцогів Сассекських закріпилася ще з часів їхнього весілля. На думку експертів, таким чином пара підкреслює важливість подій з їхнього життя.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Matt Sayles

В архіві Меган і Гаррі вже є кілька чорно-білих фото після новини про їхні заручин, весілля і після народження їхнього сина Арчі.

Меган Маркл, Арчі Гаррісон і принц Гаррі
Меган Маркл, Арчі Гаррісон і принц Гаррі
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, що в липні минулого року у Меган Маркл стався викидень.

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