Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

За прикладом Діани: чому Меган Маркл оголосила про другу вагітність в День святого Валентина

Сьогодні, 10:11

Принц Гаррі і Меган Маркл повідомили, що стануть батьками вдруге

Принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину. Вони повідомили про це 14 лютого, в День святого Валентина, так само, як це колись зробила принцеса Діана.

Про те, що Діана Спенсер вагітна принцом Гаррі, світ дізнався 14 лютого 1984 року. Вагітність Діани була оприлюднена в заяві Букінгемського палацу, в якому говорилося, що королева Єлизавета і принц Філіп були "в захваті" від цієї новини. На той момент Діані було 22 роки.

Фото: princessdianabookboutique.wordpress.com

39-річна Меган і 36-річний Гаррі оголосили про вагітність минулої неділі. Їхній друг і фотограф Місан Гарриман опублікував у своєму Instagram-профілі чорно-біле фото, на якому Меган і Гаррі позують на природі.

Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину
Фото: instagram.com/misanharriman

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину", – говорить представник пари.

Нагадаємо, що в липні минулого року у Меган Маркл стався викидень. "Втратити дитину – значить нести майже нестерпне горе, яке переживають багато, але про яке мало хто говорить", – написала вона 25 листопада у відвертому есе для New York Times.

Раніше ми порівнювали, як Меган Маркл і принц Гаррі виглядали в дитинстві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Меган Маркл і принц Гаррі вперше 2021 року з'явилися на публіці Наталі Портман спростовує чутки про свою вагітність "В мене був шок" - українська модель про те, як дізналася, що вагітна від екс-"Холостяка"
вагітність принцеса діана Меган Маркл
Реклама

Новини партнерів

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Названа смертельная опасность риса
Названа смертельная опасность риса
Самые завидные холостячки в украинском шоу-бизнесе
Самые завидные холостячки в украинском шоу-бизнесе

Популярні статті

Сьогодні, 11:08Смачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

Сьогодні, 10:14Events

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

Вчора, 19:02Модно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

Вчора, 16:42Зірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

Вчора, 13:57Фаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

Вчора, 13:32Events

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Вчора, 07:17Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку

13 лютогоФаново

Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

13 лютогоЗірково

Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать своєї дитини: зворушливе відео

13 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

13 лютогоПсихо

Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

13 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 лютого: у Овнів багато роботи, а Тельцям не можна лінуватися

12 лютогоСмачно

Як правильно варити яйця: різні способи

12 лютогоЗірково

Віктор Павлік на корпоративі виконав пісню забороненого в Україні російського виконавця: відео

12 лютогоЗірково

"Якщо це не Саша, я роздягнуся і танцюватиму голий": Данилко впізнав в образі Лева з шоу "Маска" друга

12 лютогоEvents

Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках

Новини партнерів

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти