За прикладом Діани: чому Меган Маркл оголосила про другу вагітність в День святого Валентина

Принц Гаррі і Меган Маркл повідомили, що стануть батьками вдруге

Принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину. Вони повідомили про це 14 лютого, в День святого Валентина, так само, як це колись зробила принцеса Діана.

Про те, що Діана Спенсер вагітна принцом Гаррі, світ дізнався 14 лютого 1984 року. Вагітність Діани була оприлюднена в заяві Букінгемського палацу, в якому говорилося, що королева Єлизавета і принц Філіп були "в захваті" від цієї новини. На той момент Діані було 22 роки.

Фото: princessdianabookboutique.wordpress.com

39-річна Меган і 36-річний Гаррі оголосили про вагітність минулої неділі. Їхній друг і фотограф Місан Гарриман опублікував у своєму Instagram-профілі чорно-біле фото, на якому Меган і Гаррі позують на природі.

Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину

Фото: instagram.com/misanharriman

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину", – говорить представник пари.

Нагадаємо, що в липні минулого року у Меган Маркл стався викидень. "Втратити дитину – значить нести майже нестерпне горе, яке переживають багато, але про яке мало хто говорить", – написала вона 25 листопада у відвертому есе для New York Times.

Раніше ми порівнювали, як Меган Маркл і принц Гаррі виглядали в дитинстві.

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