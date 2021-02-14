Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на другу дитину

Арчі стане старшим братом

Представники герцога і герцогині Сассекських підтвердили інформацію про вагітність Меган. Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на другу дитину.

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на другу дитину", – повідомив речник пари.

Первісток Арчі народився в травні 2019 року.

Як відомо, про другу вагітність Меган Маркл часто говорять, але все залишалося на рівні чуток. Восени минулого року про другу дитину заговорила сама дружина принца Гаррі. У колонці для New York Times вона розповіла, що в липні 2020 року у неї стався викидень.

У новому році Гаррі та Меган з'являлися на публіці тільки один раз, і то віртуально – вони приєдналися до поетичних читань онлайн. І розгледіти цікавий стан герцогині було неможливо.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

Нагадаємо, близько місяця тому стало відомо, що британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл перестали користуватися соцмережами. А все через образливі коментарі.

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