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Мама Королевою оголила ніжки і нарвалася на критику: В іншому ракурсі могло б бути краще

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
8 липня, 08:53
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Нове фото мами Наташі Корольової розкритикували в Мережі. Підписники вважають, що мамі артистці не варто робити такі публікації
Маму Наташі Корольової розкритикували в Мережі
Маму Наташі Корольової розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Нове фото мами Наташі Корольової Людмили Поривай знову розкритикували в Мережі . У себе в Instagram , Людмила поділилася новим знімком з подругами. На думку підписників, мамі співачки варто бути скромніше.

На опублікованому кадрі вона зображена з приятельками, всі вони, як одна, показали свої ніжки, піднявши спідниці і сукні вище колін.

Ах, які ніжки! Пишаюся подружками! Вони в зрілому віці без комплексів! Дають приклад молоді, як бути завжди позитивними в наш важкий час! – підписала публікацію Поривай.

Фото мами Наташі Корольової розкритикували в Мережі
Фото мами Наташі Корольової розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/mama_luda_star

У коментарях думка підписників стосовно фото розділилался. Одні засипали компліментами маму співачки, а інші вважали, що не варто публікувати такі знімки.

"Молодці, таке життя! Такий позитив від вас! Спасибі!"
"Краще б були комплекси, особливо у мами Люди"
"Молоді. Правильно – каблучки, ніжки, позитивні. Так тримати"
"Це не відсутність комплексів, це повна відсутність виховання і почуття міри"

Нагадаємо, нещодавно в Мережі розкритикували маму Наташі Корольової, яка забула про день народження старшої дочки Ірини . Тоді про свято дочки мамі нагадала Наташа.

Варто зазначити, в Мережі часто критикують Людмилу Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці Людмили Поривай , комусь – образи для фотосесій. Наташа Корольова і її мама ніяк не реагують на критику.

Як зірки допомагають батькам – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що помолоділу Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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