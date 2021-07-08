Мама Королевою оголила ніжки і нарвалася на критику: В іншому ракурсі могло б бути краще

Нове фото мами Наташі Корольової Людмили Поривай знову розкритикували в Мережі . У себе в Instagram , Людмила поділилася новим знімком з подругами. На думку підписників, мамі співачки варто бути скромніше.
На опублікованому кадрі вона зображена з приятельками, всі вони, як одна, показали свої ніжки, піднявши спідниці і сукні вище колін.
Ах, які ніжки! Пишаюся подружками! Вони в зрілому віці без комплексів! Дають приклад молоді, як бути завжди позитивними в наш важкий час! – підписала публікацію Поривай.
У коментарях думка підписників стосовно фото розділилался. Одні засипали компліментами маму співачки, а інші вважали, що не варто публікувати такі знімки.
"Молодці, таке життя! Такий позитив від вас! Спасибі!"
"Краще б були комплекси, особливо у мами Люди"
"Молоді. Правильно – каблучки, ніжки, позитивні. Так тримати"
"Це не відсутність комплексів, це повна відсутність виховання і почуття міри"
Нагадаємо, нещодавно в Мережі розкритикували маму Наташі Корольової, яка забула про день народження старшої дочки Ірини . Тоді про свято дочки мамі нагадала Наташа.
Варто зазначити, в Мережі часто критикують Людмилу Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці Людмили Поривай , комусь – образи для фотосесій. Наташа Корольова і її мама ніяк не реагують на критику.
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Раніше ми розповідали, що помолоділу Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу.