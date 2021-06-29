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Син Наташі Корольової переспівав хіт Макса Барських і нарвався на критику: Краще йти по стопах батька

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
29 червня, 10:42
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Син Наташі Корольової Архип на домашній вечірці виконав пісню Макса Барських. У Мережі не оцінили виступ сина співачки
Син Наташі Корольової перепел хіт Макса Барських
Син Наташі Корольової перепел хіт Макса Барських / Фото: instagram.com/koroleva__star

Схоже, син Наташі Корольової і Тарзана Архип любить творчість Макса Барських. Не так давно зірковий спадкоємець станцював на пілоні під українську пісню Макса Барських "Двоє", а тепер вирішив виконати одну з пісень артиста. На домашній вечірці Архип заспівав хіт українського виконавця "Хочу танцевать".

Відео поділилася мама Наташі Корольової Людмили Поривай у себе в Instagram.

"Онук влаштував на честь мого візиту в Москву вечірку !!! Познайомив з друзями! Хороші діти!!!" – підписала відео мама співачки.

У коментарях більшість передплатників не оцінили домашнє виступ Архипа.

  • "Співак і танцюрист так собі"
  • "Дитячий лепет"
  • "Ні співати, ні танцювати"
  • "Викладає йому уроки танців чи що! Безглузді кривляння, незграбний"
  • "Ні голосу, ні рухів! По-моєму, краще йти по стопах батька"

Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа. Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зірковго спадкоємця.

Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше чоловік Наташі Корольової здивував Мережу художнім талантом.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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