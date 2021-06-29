Син Наташі Корольової переспівав хіт Макса Барських і нарвався на критику: Краще йти по стопах батька

Син Наташі Корольової Архип на домашній вечірці виконав пісню Макса Барських. У Мережі не оцінили виступ сина співачки

Син Наташі Корольової перепел хіт Макса Барських / Фото: instagram.com/koroleva__star

Схоже, син Наташі Корольової і Тарзана Архип любить творчість Макса Барських. Не так давно зірковий спадкоємець станцював на пілоні під українську пісню Макса Барських "Двоє", а тепер вирішив виконати одну з пісень артиста. На домашній вечірці Архип заспівав хіт українського виконавця "Хочу танцевать".

Відео поділилася мама Наташі Корольової Людмили Поривай у себе в Instagram.

"Онук влаштував на честь мого візиту в Москву вечірку !!! Познайомив з друзями! Хороші діти!!!" – підписала відео мама співачки.

У коментарях більшість передплатників не оцінили домашнє виступ Архипа.

"Співак і танцюрист так собі"

"Дитячий лепет"

"Ні співати, ні танцювати"

"Викладає йому уроки танців чи що! Безглузді кривляння, незграбний"

"Ні голосу, ні рухів! По-моєму, краще йти по стопах батька"

Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа. Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зірковго спадкоємця.

Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше чоловік Наташі Корольової здивував Мережу художнім талантом.