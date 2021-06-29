Син Наташі Корольової переспівав хіт Макса Барських і нарвався на критику: Краще йти по стопах батька

Схоже, син Наташі Корольової і Тарзана Архип любить творчість Макса Барських. Не так давно зірковий спадкоємець станцював на пілоні під українську пісню Макса Барських "Двоє", а тепер вирішив виконати одну з пісень артиста. На домашній вечірці Архип заспівав хіт українського виконавця "Хочу танцевать".
Відео поділилася мама Наташі Корольової Людмили Поривай у себе в Instagram.
"Онук влаштував на честь мого візиту в Москву вечірку !!! Познайомив з друзями! Хороші діти!!!" – підписала відео мама співачки.
У коментарях більшість передплатників не оцінили домашнє виступ Архипа.
- "Співак і танцюрист так собі"
- "Дитячий лепет"
- "Ні співати, ні танцювати"
- "Викладає йому уроки танців чи що! Безглузді кривляння, незграбний"
- "Ні голосу, ні рухів! По-моєму, краще йти по стопах батька"
Варто зазначити, в Мережі часто критикують Архипа. Не так давно під одним зі спільних фотографій Наташі Корольової з сином її попросили менше піарити зірковго спадкоємця.
Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфін і русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.
Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.
Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:
Раніше чоловік Наташі Корольової здивував Мережу художнім талантом.