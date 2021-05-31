Іменинниця Наташа Корольова та її мама зробили однакові зачіски і нарвалися на критику (фото)

75-річна мама співачки любить яскраво одягатися і активно веде свою сторінку в Instagram

Наташа Корольова з мамою Фото: instagram.com/koroleva__star

Сьогодні Наташа Корольова, яку фоловери знову звинуватили у використанні фотошопу, святкує 48-й день народження. Але вітає співачка свою маму, і підписників просить робити те ж саме.

В Instagram-профілі Наташа опублікувала фото з Людмилою і присвятила їй текст: "Мама – ти крута! І часто хейтери в коментарях під постами не скупляться в епітетах від того, як я на неї схожа. А на кого я повинна бути схожа? Так я просто рада і щаслива бути схожою на свою маму! Адже вона у мене вогонь".

Фото: instagram.com/koroleva__star

Обидві жінки на фото виглядають однаково завдяки стильним зачіскам і рожевим топам. У обох також яскравий макіяж.

Фото: instagram.com/koroleva__star

Підписники Корольової написали багато компліментів їй та мамі:

"Класно, коли мамуля така і вона є"

"Прекрасні, променисті і позитивні мама і дочка"

"Наташа, з днем народження вас і звичайно вашу чудову маму Людмилу Іванівну!"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Та, як завжди, знайшлися і ті, хто розкритикував фото співачки:

"Мамі вже пора трохи думати головою і дивитися частіше в дзеркало"

"Залиш маму в спокої... всьому свій час... і одяг... навіщо виставляти на посміховисько"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Раніше ми писали, що Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню.

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