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Наташа Корольова прийшла на тусовку без спідньої білизни (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 15:37
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Наташа Корольова разом зі своїм чоловіком Тарзаном прийшли на премію "Жара" в яскравих образах. Але папараці помітили, що співачка була без спідньої білизни
Наташа Корольова і Тарзан на "Жарі"
Наташа Корольова і Тарзан на "Жарі" / Фото: instagram.com/koroleva__star

Днями в Москві відбувся фестиваль "Жара", який відвідали Наташа Корольова і Тарзан. Ми також писали, що там засвітися в гарячих сукнях Лобода і Седокова. Подружжя позувало перед камерами в незвичайних нарядах, та увагу фотографів привернуло те, що співачка, ймовірно, була без спідньої білизни.

Але по-справжньому дивовижні речі можна побачити за межами Києва. Нещодавно ми вирушили в подорож на електрокарі по найкрасивіших місцях із вражаючими пейзажами. Як це було – дивіться тут.

Корольова і Тарзан одягалися в довгі чорні сукні і блакитні накидки, що нагадують кімоно. Сукня Наташі була з високими розрізами, що дозволили побачити, що на співачці не було білизни.

Знімками Наташа Корольова поділилася в своєму Instagram-профілі.

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В інтерв'ю на червоній доріжці "Жари" Наташа Корольова і Сергій Глушко розповіли, що рятуються від спекотної погоди на дачі.

Зіркове подружжя також зізналося, що поки не стало робити щеплення від коронавірусу, тому що нещодавно перехворіли і вважають за краще тактику соціального дистанціювання. При цьому 75-річна мама Корольової – Людмила Поривай – щеплення зробила.

Як зірки ставляться до бодіпозітіву, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше мама Наташі Корольової зізналася, що її дратує в Тарзані.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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