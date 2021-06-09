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З дитинства навчилася відшивати: Наташа Корольова висловилася про харассмент

Сьогодні, 07:46

Співачка неоднозначно ставиться до теми харассмента, яка стала дуже хайповою

Наташа Корольова висловилася про харрасмент
Наташа Корольова висловилася про харрасмент
Фото: instagram.com/koroleva__star

Співачка Наташа Корольова, яка любить епатажні і екстравагантні образи, ніколи не стикалася з харассментом, тому що з дитинства навчилася відшивати чоловіків. Про це вона розповіла в інтерв'ю Teleprogramma.

Корольова сказала, що неоднозначно ставиться до теми харассменту, яка стала дуже хайповою в медіапросторі: "Така тема дуже неоднозначна для мене, тому що з одного боку, це все погано і неправильно, а з іншого, в таких історіях є свої тонкощі і нюанси".

При цьому співачка відзначила, що виросла в робочому районі, тому з дитинства навчилася відшивати чоловіків, які намагалися до неї чіплятися. Саме тому, Наташа каже, що ніколи не стикалася з харассментом.

Фото: instagram.com/koroleva__star

А жінкам, які стикаються з цією проблемою, вона радить проявити силу характеру і не боятися.

"Ви головне не бійтеся. Якщо ви боїтеся втратити кар'єру, побоюєтеся, що цей чоловік зробить щось погане в подальшому, тоді навіщо ви потім дивуєтеся? Проявіть певну силу характеру. І якщо ви зможете це зробити, то, напевно, і такої ситуації не відбудеться. Все трапляється тому, що жінка дає десь слабинку", – підсумувала Корольова.

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Раніше співачка Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки, пізніше вона стала стверджувати, що її слова "перекрутили". Після її заяви співачки Оля Полякова і Тетяна Найник зізналися, що продюсер їх домагався.

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Джерело: Сьогодні
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