З дитинства навчилася відшивати: Наташа Корольова висловилася про харассмент
Співачка неоднозначно ставиться до теми харассмента, яка стала дуже хайповою
Співачка Наташа Корольова, яка любить епатажні і екстравагантні образи, ніколи не стикалася з харассментом, тому що з дитинства навчилася відшивати чоловіків. Про це вона розповіла в інтерв'ю Teleprogramma.
Корольова сказала, що неоднозначно ставиться до теми харассменту, яка стала дуже хайповою в медіапросторі: "Така тема дуже неоднозначна для мене, тому що з одного боку, це все погано і неправильно, а з іншого, в таких історіях є свої тонкощі і нюанси".
При цьому співачка відзначила, що виросла в робочому районі, тому з дитинства навчилася відшивати чоловіків, які намагалися до неї чіплятися. Саме тому, Наташа каже, що ніколи не стикалася з харассментом.
А жінкам, які стикаються з цією проблемою, вона радить проявити силу характеру і не боятися.
"Ви головне не бійтеся. Якщо ви боїтеся втратити кар'єру, побоюєтеся, що цей чоловік зробить щось погане в подальшому, тоді навіщо ви потім дивуєтеся? Проявіть певну силу характеру. І якщо ви зможете це зробити, то, напевно, і такої ситуації не відбудеться. Все трапляється тому, що жінка дає десь слабинку", – підсумувала Корольова.
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