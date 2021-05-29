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Помолоділу Корольову фоловери знову звинуватили у використанні фотошопу

Сьогодні, 15:18

Наташа Корольова в червоній сукні і капелюшку покаталася на яхті. Виглядає вона неймовірно!

Наташа Корольова
Наташа Корольова
Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Корольову, як і будь-яку зірку, часто критикують в Мережі. Нещодавно підписники називали співачку "старою дівчинкою", а тепер звинувачують її у використанні фотошопу. 47-річна зірка опублікувала в Instagram-профілі фото, зроблені на яхті.

На знімках Корольова зображена в червоній сукні і капелюшку. Вона виглядає дуже красиво – пишуть шанувальники. Але дехто все ж завалив Наташу коментарями менш приємними:

  • "Вона тут на себе не схожа. Навіщо так фотошопити?"
  • "Яка гарна"
  • "Чудеса фотошопу"
  • "Жінка в червоному – яка ви прекрасна"
Скріншот: instagram.com/koroleva__star

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Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Раніше ми писали, що Наташа Корольова та її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі.

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