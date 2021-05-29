Помолоділу Корольову фоловери знову звинуватили у використанні фотошопу
Наташа Корольова в червоній сукні і капелюшку покаталася на яхті. Виглядає вона неймовірно!
Наташу Корольову, як і будь-яку зірку, часто критикують в Мережі. Нещодавно підписники називали співачку "старою дівчинкою", а тепер звинувачують її у використанні фотошопу. 47-річна зірка опублікувала в Instagram-профілі фото, зроблені на яхті.
На знімках Корольова зображена в червоній сукні і капелюшку. Вона виглядає дуже красиво – пишуть шанувальники. Але дехто все ж завалив Наташу коментарями менш приємними:
- "Вона тут на себе не схожа. Навіщо так фотошопити?"
- "Яка гарна"
- "Чудеса фотошопу"
- "Жінка в червоному – яка ви прекрасна"
Раніше ми писали, що Наташа Корольова та її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі.
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