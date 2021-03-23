Настя Івлеева повністю оголилася для Playboy: гарячі фото
Такий подарунок блогерка зробила собі на 30-річчя
Ведуча і блогерка Настя Івлеева, яка раніше влаштувала розкішну вечірку в Москві, знялася для російського Playboy. Зірка "Орла і решки" повністю оголилася перед камерою, а фотографіями поділилася в своєму Instagram-акаунті.
"На свої чудові 30 років я теж зробила собі подарунок! Зустрічайте, обкладинка Playboy. Я вибрала для цього найкращий час: я впевнена в собі як ніколи", – написала в пості Настя.
На фото Івлеева позувала як в білизні, так і повністю голою. Тематикою її фотосесії стала цифрова реальність.
Над знімками працювала команда ведучої, тому зірка назвала цю обкладинку "кращою і найдорожчою за історію російського Playboy".
Раніше повідомлялося, що Настя Івлеева витратила на свій день народження понад 130 тисяч доларів.
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