Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Настя Івлеева повністю оголилася для Playboy: гарячі фото

Сьогодні, 09:14

Такий подарунок блогерка зробила собі на 30-річчя

Ведуча і блогерка Настя Івлеева, яка раніше влаштувала розкішну вечірку в Москві, знялася для російського Playboy. Зірка "Орла і решки" повністю оголилася перед камерою, а фотографіями поділилася в своєму Instagram-акаунті.

"На свої чудові 30 років я теж зробила собі подарунок! Зустрічайте, обкладинка Playboy. Я вибрала для цього найкращий час: я впевнена в собі як ніколи", – написала в пості Настя.

Фото: instagram.com/_agentgirl_

На фото Івлеева позувала як в білизні, так і повністю голою. Тематикою її фотосесії стала цифрова реальність.

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Над знімками працювала команда ведучої, тому зірка назвала цю обкладинку "кращою і найдорожчою за історію російського Playboy".

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Читайте також:
Стримуйте емоції: українська знаменитість роздяглася для Playboy

Фото: instagram.com/_agentgirl_
Фото: instagram.com/_agentgirl_
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Раніше повідомлялося, що Настя Івлеева витратила на свій день народження понад 130 тисяч доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
51-річна Дженніфер Лопес похизувалася соковитими формами у відвертій сукні Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео Блогерша Настя Івлєєва пообіцяла відкрити свій бар, який стане найкращим в Москві
фигура звезд Настя Івлєєва Playboy

Новини партнерів

10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото

Популярні статті

Сьогодні, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Вчора, 17:17Зірково

"Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу

Вчора, 16:45Зірково

Нікіта Добринін більше не веде російський "Холостяк": що сталося

Вчора, 15:12Психо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Вчора, 14:20Зірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

Вчора, 12:15Зірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Вчора, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Вчора, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Вчора, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

21 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

21 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

21 березняЗірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

Новини партнерів

Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти