Не чіпай руками мій гліттер. Каменських випустила зухвалий кліп на пісню про дівчаток (відео)
Всім дівчаткам присвячується
Довгоочікувана прем'єра – Настя Каменських випустила кліп на пісню "Девочки рулят". Співачка у захваті, і в Instastories вже назвала нову відеороботу "кращим кліпом у світі".
У свіжому відео Настя в яскравих нарядах позує в Кадилаку, танцює в міні-спідниці і п'є каву в салоні краси в оточенні не менш прекрасних і відомих дам шоу-бізнесу і соцмереж, а саме – телеведучої Лесі Никитюк, співачки і моделі Даші Астаф'євої, своєї подруги і дизайнерки Анни Андрійчук і блогерки Тані Парфільевої.
Шанувальники встигли оцінити роботу в коментарях, де назвали кліп "бомбою" і "шедевром".
"Не чіпай руками мій глиттер – геніально", – пишуть шанувальники про фразу з пісні.
Хтось навіть порівняв нову пісню і відеороботу Насті з її ранніми роботами, коли Настя і її нинішній чоловік Потап ще виступали разом.
Були й ті, кому новий трек і кліп Каменських не сподобалися: "Святі журавлики, як це позбачити? NK, якщо тебе змушують це робити, подай нам знак!", "Мені вульгарно".
Нагадаємо, Настя Каменських зізналася, як переживає смерть батька.
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