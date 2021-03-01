Міша Романова показала спокусливу фігуру в плащі на голе тіло: фото

Артистка знялася в нарядах від топових світових брендів

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова, яка раніше вперше показала себе вагітною, знялася у спокусливих образах, примірявши наряди від знаменитих брендів – Chanel, Versace, Manolo Blahnik, Gucci, Diamond Love Ua, La Musa, Blazy Shower та інших.

Відверті та сміливі наряди демонструють ідеальну фігуру Міши, яка, за її словами, після пологів стала навіть кращою, ніж за часів роботи у "ВІА Грі". У таких яскравих образах Романова знялася для журналу TOUCH.

Міша Романова Фото: пресслужба

Водночас сама Міша не вважає себе ідеальною: для неї ключ до жіночої сексуальності – не в прагненні до ідеалу, а у тому, щоб бути собою і відчувати щастя.

Міша Романова Фото: пресслужба

А секрет чудової фігури Міши дуже простий і відомий вже всім давно: правильне харчування, спорт і дисципліна.

Міша Романова Фото: пресслужба

"Навіть коли цього зовсім не хочеться, я весь час займаюся спортом", – розповідає артистка.

Міша Романова Фото: пресслужба

Нагадаємо, Міша Романова поділилася архівними фото з Максом Барських.

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