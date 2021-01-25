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Баттл довгоногих блондинок: Леся Нікітюк та Оля Полякова на Мальдівах (фото)

Сьогодні, 19:12

Хто з них ефектніше виглядає на тлі блакитних хвиль?

Головна Королева ночі країни, детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова нещодавно відпочивала зі своєю сім'єю на Мальдівах. Їй на заміну прилетіла ще одна довгонога українська блондинка, телеведуча Леся Нікітюк.

Дівчат нерідко порівнюють завдяки їхнім зовнішніми даними – ноги, як то кажуть, від вух, розкішні стрункі фігури й той самий блонд, якому віддають перевагу джентльмени.

Оля Полякова та Леся Нікітюк
Оля Полякова та Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/lesia_nikituk

Ми вирішили порівняти образи Лесі і Олі на пляжі. Обидві зіркові блондинки вибрали ефектні купальники шоколадного відтінку з блискітками. Леся вбралася в топ на бретельках, а Оля віддала перевагу ліфу бандо.

Оля Полякова та Леся Нікітюк
Оля Полякова та Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk, facebook/polyakovamusic

Обидві красуні ефектно виглядають на мальдівському пляжі на тлі блакитних хвиль. А тепер голосуємо: чий образ вам сподобався більше?

Нагадаємо, Кендалл і Кайлі Дженнер блиснули "гарячими" фігурами в купальниках під час відпочинку в Мексиці.

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