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Леся Никитюк в постели показала, что длиннее реки Нил (фото)

Сегодня, 09:58

Ведущая опубликовала откровенное фото из Египта

Леся Никитюк, которая снялась в новом клипе Насти Каменских, похвасталась своими длинными ногами. Ведущая опубликовала фото в Instagram, сделанное в Египте, и поинтересовалась у подписчиков: что же длиннее самой реки Нил.

На фото Леся позирует лежа на кровати. На ней черное платье и трендовые босоножки со шнуровкой. Наряд удачно подчеркивает длину ног Никитюк.

Ведущая Леся Никитюк
Ведущая Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Что самое длинное в Египте после речки Нил? Ваши варианты?", – написала в посте звезда.

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В комментариях фолловеры Леси Никитюк ответили единогласно – это ноги ведущей. "Самое длинное – это Лесин язык, ой, я хотела написать ноги! Конечно ноги", – пошутила одна из пользовательниц соцсети.

Ранее Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке". К слову, в первом сезоне шоу "Холостячка" принимала участие актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

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