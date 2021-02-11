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Леся Нікітюк пояснила, чому не братиме участі в "Холостячці": відео

Сьогодні, 10:19

Нікітюк чітко дала зрозуміти, що не збирається ставати новою "холостячкою"

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно навчила місцевих жителів на Мальдівах писати українською, заявила, що не братиме участі в романтичному реаліті "Холостячка".

До речі, про романтику – ми тут підготували 14 класних ідей, як провести День всіх закоханих, який вже незабаром. З ким Леся проведе День святого Валентина, ми поки не знаємо, але вона вже точно не планує шукати собі наречених на шоу.

"Ні, я не буду брати участі в шоу" Холостячка", тому що мені здається, що "Білосніжку і сім гномів" вже всі читали і бачили", – з гумором відповіла Леся своїм підписникам в Instastories.

Про "Холостячку" Лесю запитали відразу кілька фоловерів – на кожне запитання ведуча відповіла "ні".

Леся Нікітюк
Відео: instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, що в першому сезоні шоу "Холостячки" брала участь актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина. Тепер вона відпочиває з Олександром Еллертом і дітьми в Домінікані. До слова, саме там Ксенія зустріла співачку Ірину Федишин, з якою вони обговорили секрети проєкту "Холостяка".

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