Леонід Агутін не розуміє, чому Маніжа поїде на Євробачення: Вона порожня

Співак впевнений, що потрібно розібратися, яким чином співачку обрали для участі в міжнародному конкурсі

Композиція Russian Woman явно не припала до душі Леоніду Агутіну. Він не розуміє, чому цю пісню Маніжи обрали для конкурсу.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "А поговорить?" Агутіна попросили прокоментувати той факт, що пісню Маніжи перевіряє слідчий комітет РФ через звинувачення в розпалюванні національної ненависті.

"Це соромно. Треба систему перевіряти, як вона туди потрапила... Артист грає як може, вона ж не зробила нічого протизаконного", – говорить Леонід Агутін.

Леонід Агутін

Скріншот з відео

При цьому саму пісню він називає поганою. "Для мене ця пісня порожня. У ній нема за що зачепитися. Вона зроблена погано", – вважає співак.

Агутін також додав, що не має нічого проти Маніжи і що вважає її цікавою артисткою.

Пісня Маніжи для "Євробачення-2021" Russian Woman:

Півфінали міжнародного конкурсу пройдуть в Роттердамі 18 і 20 травня. Переможця визначать 22 травня в фіналі.

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