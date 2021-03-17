Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Євробачення-2021": три країни презентували свої пісні, а букмекери – нові прогнози (відео)

Сьогодні, 13:41

Грузія, Мальта і Азербайджан показали глядачам кліпи на свої пісні

Країни-учасники активно готуються до "Євробачення-2021" і продовжують презентувати свої пісні, з якими боротимуться за перемогу. Поки учасниця від Росії Маніжа після скандалу записувала відеозвернення до хейтерів, ще три країни представили композиції, з якими вийдуть на сцену – Грузія, Мальта та Азербайджан.

Також з'явилися й оновлені прогнози букмекерів (дивіться в кінці статті).

Ефенді, Торніке Кіпіані, Дестіні Чукуньєре
Ефенді, Торніке Кіпіані, Дестіні Чукуньєре
Фото: Скріншот з YouTube

Грузія

На "Євробаченні-2021" Грузію представлятиме виконавець Торніке Кіпіані. Його композиція – це зворушлива багатожанрова пісня, яка об'єднала блюз, рок і поп. У музичному відео до треку Торніке з'являється на фоні мальовничої природи в лісі, а також в порожньому театральному залі, де спостерігає за пристрасним виступом танцівниці.

Мальта

Композиція від представниці Мальти на "Євробаченні-2021" – Дестіні Чукуньєре – більш запальна і танцювальна. У 2015 році, до речі, Дестіні перемогла на "Дитячому Євробаченні".

Азербайджан

Азербайджан на "Євробаченні-2021" представляє 29-річна співачка Ефенді та кліп на її трек вийшов дуже автентичним і яскравим. Артистка з'явилася в образі знаменитої танцівниці й куртизанки Мата Харі.

Пісенний конкурс "Євробачення" пройде в Роттердамі з 18 по 22 травня. Тим часом букмекери представили свіжі прогнози.

У лідерах виявилася Швейцарія, яку представляє 22-річний співак косовсько-албанського походження Gjon's Tears.

oddschecker.com

Від України на "Євробачення-2021" поїде гурт Go_A з піснею "Шум". Нещодавно артисти представили оновлену версію цієї композиції, що викликало суперечки в Мережі.

Раніше ми розповіли, чому одні люблять, а інші ненавидять учасницю від Росії – Маніжу.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Учасниця "Євробачення" від РФ: "Перше слово, яке я вивчила в Росії - чорножопа" Танці під дудочку: за що організатори "Євробачення" образилися на білорусів
Азербайджан Грузія Мальта музика Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави

Популярні статті

Сьогодні, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Сьогодні, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Сьогодні, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

Вчора, 10:29Смачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

Вчора, 08:08Фаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

Вчора, 05:15Психо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

15 березняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

15 березняЗірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

15 березняЗірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

15 березняФаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

15 березняСмачно

7 продуктів, що погано поєднуються з кавою

15 березняФаново

Великий піст-2021: чого ні в якому разі не можна робити

15 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняЗірково

"Тато сумує за тобою": діти принца Вільяма написали листи до принцеси Діани

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года
Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти