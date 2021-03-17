"Євробачення-2021": три країни презентували свої пісні, а букмекери – нові прогнози (відео)

Грузія, Мальта і Азербайджан показали глядачам кліпи на свої пісні

Країни-учасники активно готуються до "Євробачення-2021" і продовжують презентувати свої пісні, з якими боротимуться за перемогу. Поки учасниця від Росії Маніжа після скандалу записувала відеозвернення до хейтерів, ще три країни представили композиції, з якими вийдуть на сцену – Грузія, Мальта та Азербайджан.

Також з'явилися й оновлені прогнози букмекерів (дивіться в кінці статті).

Ефенді, Торніке Кіпіані, Дестіні Чукуньєре Фото: Скріншот з YouTube

Грузія

На "Євробаченні-2021" Грузію представлятиме виконавець Торніке Кіпіані. Його композиція – це зворушлива багатожанрова пісня, яка об'єднала блюз, рок і поп. У музичному відео до треку Торніке з'являється на фоні мальовничої природи в лісі, а також в порожньому театральному залі, де спостерігає за пристрасним виступом танцівниці.

Мальта

Композиція від представниці Мальти на "Євробаченні-2021" – Дестіні Чукуньєре – більш запальна і танцювальна. У 2015 році, до речі, Дестіні перемогла на "Дитячому Євробаченні".

Азербайджан

Азербайджан на "Євробаченні-2021" представляє 29-річна співачка Ефенді та кліп на її трек вийшов дуже автентичним і яскравим. Артистка з'явилася в образі знаменитої танцівниці й куртизанки Мата Харі.

Пісенний конкурс "Євробачення" пройде в Роттердамі з 18 по 22 травня. Тим часом букмекери представили свіжі прогнози.

У лідерах виявилася Швейцарія, яку представляє 22-річний співак косовсько-албанського походження Gjon's Tears.

oddschecker.com

Від України на "Євробачення-2021" поїде гурт Go_A з піснею "Шум". Нещодавно артисти представили оновлену версію цієї композиції, що викликало суперечки в Мережі.

Раніше ми розповіли, чому одні люблять, а інші ненавидять учасницю від Росії – Маніжу.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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