Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Місяць до Євробачення-2021: хто головний претендент на перемогу

Сьогодні, 17:00

Букмекери вже визначили ймовірних фаворитів міжнародного конкурсу "Євробачення – 2021". У трійці лідерів – Мальта, Франція та Швейцарія

Вже зовсім скоро, 18 травня, в Роттердамі почнеться "Євробачення-2021", на якому Україну представить Go_A . Букмекери вже назвали головних претендентів на перемогу.

За даними сайту Eurovison World перше місце як і раніше прогнозують представниці Мальти – Дестіні Чукуньєре.

А ось на другому і третьому місцях відбулися невеликі зміни. Тепер друге місце, за даними букмекерів, може зайняти співачка з Франції – Барбара Прави. Трійку лідерів замикає представник Швейцарії Gjon's Tears, якому раніше пророкували перемогу в міжнародному конкурсі.

Що стосується України, то етно-фолк групі Go_A букмекери прогнозують 18 місце.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, "Євробачення-2021" пройде в офлайн-форматі в Роттердамі . Глядачам дозволять бути присутнім в залі. Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Раніше ми розповідали, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на міжнародному конкурсі.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Алла Пугачова дала напуття Маніжі на Євробачення-2021: При, як танк. Як справжня російська жінка! Білоруські артисти попросили в організаторів "Євробачення-2021" виступити як гості Євробачення-2021: глядачам дозволили бути присутніми в залі
Євробачення Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Популярні статті

Сьогодні, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Сьогодні, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Сьогодні, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Сьогодні, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Сьогодні, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

Вчора, 14:43Зірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

Вчора, 11:31Зірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:29Психо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

17 квітняЗірково

Їй не може бути 47! Вікторія Бекхем вразила ідеальною фігурою на свій день народження (фото)

17 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

17 квітняЗірково

Холостяк-11: хто залишив проєкт у сьомому випуску

16 квітняEvents

Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків

16 квітняЗірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"
Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти