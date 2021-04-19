Місяць до Євробачення-2021: хто головний претендент на перемогу

Букмекери вже визначили ймовірних фаворитів міжнародного конкурсу "Євробачення – 2021". У трійці лідерів – Мальта, Франція та Швейцарія

Вже зовсім скоро, 18 травня, в Роттердамі почнеться "Євробачення-2021", на якому Україну представить Go_A . Букмекери вже назвали головних претендентів на перемогу.

За даними сайту Eurovison World перше місце як і раніше прогнозують представниці Мальти – Дестіні Чукуньєре.

А ось на другому і третьому місцях відбулися невеликі зміни. Тепер друге місце, за даними букмекерів, може зайняти співачка з Франції – Барбара Прави. Трійку лідерів замикає представник Швейцарії Gjon's Tears, якому раніше пророкували перемогу в міжнародному конкурсі.

Що стосується України, то етно-фолк групі Go_A букмекери прогнозують 18 місце.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, "Євробачення-2021" пройде в офлайн-форматі в Роттердамі . Глядачам дозволять бути присутнім в залі. Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Раніше ми розповідали, в якому півфіналі і під яким номером виступить Україна на міжнародному конкурсі.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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