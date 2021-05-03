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Леонид Агутин не понимает, почему Манижа поедет на Евровидение: Она пустая

Сегодня, 18:45

Певец уверен, что нужно разобраться, каким образом певицу выбрали для участия в международном конкурсе

Композиция Russian Woman явно не пришлась по душе Леониду Агутину. Он не понимает, почему эту песню Манижи выбрали для конкурса.

В интервью для YouTube-канала "А поговорить?" Агутина попросили прокомментировать тот факт, что песню Манижи проверяет следственный комитет РФ из-за обвинений в разжигании национальной ненависти.

"Это стыдно. Надо систему проверять, как она туда попала... Артист играет как может, она же не сделала ничего противозаконного", – говорит Леонид Агутин.

Леонид Агутин
Скриншот из видео

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При этом саму песню он называет плохой. "Для меня эта песня пустая. В ней не за что зацепиться. Она сделана плохо", – считает певец.

Агутин также добавил, что не имеет ничего против Манижи и что считает ее интересной артисткой.

Песня Манижи для "Евровидения-2021" Russian Woman:

Полуфиналы международного конкурса пройдут в Роттердаме 18 и 20 мая. Победителя определят 22 мая в финале.

От Украины на "Евровидение-2021" поедет группа Go_A с песней "Шум".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Источник: instagram.com/agutinleonid
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