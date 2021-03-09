Go_A представив конкурсну пісню "Євробачення-2021"

Пісню довелося скоротити на вимогу організаторів конкурсу

В ефірі каналу UA: Перший пройшла прем'єра нового кліпу і конкурсної версії пісні "Шум" представників України на "Євробаченні-2021" – групи Go_A Band. Музикантам довелося повністю переписати пісню, з якою вони представлятимуть Україну на конкурсі в Нідерландах, заявила солістка гурту Катерина Павленко в ефірі "Суспільного".

Музиканти скоротили хронометраж пісні до трьох хвилин, як це вимагає регламент конкурсу. Новий текст пісні також заснований на українському фольклорі.

"Новий текст є наче сиквелом попередньої версії, продовженням пісні, яку випустили в січні, але трохи в іншому настрої, веселому. Наприклад, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла і все дуже раді", – пояснила Павленко.

Наостанок виконавці пожартували, що після виходу кліпу в них ще буде кілька годин відпочинку, а далі підготовка до виступу продовжиться.

Перша версія пісні "Шум" і відеокліп з нею набрали понад 2,7 мільйона переглядів на платформі YouTube. Катерина Павленко зазначила, що в розкрутку кліпу гурт не вклав жодної копійки, а показники переглядів склалися "природним чином".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройде конкурс "Євробачення-2021" в умовах пандемії.

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