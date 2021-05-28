Дочка Заворотнюк розкрила правду про свої серйозні проблеми зі здоров'ям
Анна Заворотнюк розповіла, що у неї почалася депресія через переживання стосовно здоров'я мами
Дочка Анастасії Заворотнюк Анну часто в Instagram засипають питаннями про стан здоров'я мами, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням . На цю тему дочка актриси воліє мовчати, але вона розповіла, що через діагноз мами у неї самої почалися проблеми зі здоров'ям.
Анна зізналася, що на тлі переживань за маму у неї розвинулася депресія. Через це їй довелося звернутися до фахівців.
"Страшна хвороба мами остаточно перевернула моє життя догори дном. Я лікувалася протягом півтора року, і досі це роблю. Я поміняла свою голову, навчилася приймати удари долі зі смиренням", – розповіла дочка Заворотнюк StarHit .
Вона додала, що через деякий час буде готова поділиться своєю історією.
Раніше Анна Заворотнюк відреагували на чутки про здоров'я мами.
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