Дочка Заворотнюк розкрила правду про свої серйозні проблеми зі здоров'ям

Анна Заворотнюк розповіла, що у неї почалася депресія через переживання стосовно здоров'я мами

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочка Анастасії Заворотнюк Анну часто в Instagram засипають питаннями про стан здоров'я мами, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням . На цю тему дочка актриси воліє мовчати, але вона розповіла, що через діагноз мами у неї самої почалися проблеми зі здоров'ям.

Анна зізналася, що на тлі переживань за маму у неї розвинулася депресія. Через це їй довелося звернутися до фахівців.

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Страшна хвороба мами остаточно перевернула моє життя догори дном. Я лікувалася протягом півтора року, і досі це роблю. Я поміняла свою голову, навчилася приймати удари долі зі смиренням", – розповіла дочка Заворотнюк StarHit .

Вона додала, що через деякий час буде готова поділиться своєю історією.

Раніше Анна Заворотнюк відреагували на чутки про здоров'я мами.

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