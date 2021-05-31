Лариса Доліна після скандалу із зіркою TikTok відповіла хейтерам, які "в труні її бачили"

У квітні між артистками стався конфлікт, який перетворився на справжній скандал у Мережі. Як результат, Ларисі почали писати хейтери, яким вона вирішила відповісти

Лариса Долина і Karna.val Фото: Скріншот з YouTube

Російська співачка Лариса Доліна нещодавно на шоу Галкіна розкритикувала молоду зірку TikTok – Валю Karna.val. 65-річна артистка розгнівалася тим, що юна співачка не хоче здобувати освіту і не впізнала пісню Олександра Панайотова. Як виявилося, після цього Лариса почала отримувати не просто негативні коментарі від хейтерів, а й загрози. Тому зірка вирішила висловитися.

У відео, яке Лариса Доліна опублікувала в Instagram, співачка прояснила ситуацію. Вона пояснила, що критикувала не особистість Валі, а обговорювала її вокальні дані.

"Те, що я порівняла спів Панайотова і Валі Канравал – це тільки порівняння. Я обговорювала спів, а не особистість. Я не ображала Валю і не збиралася цього робити. Я до всіх ставлюся дуже лояльно. Тому все, що ви мені пишете... Усяку гидоту, те, що в труні мене бачите, бажаєте мені смерті – нехай це залишиться на вашій совісті", – сказала Лариса Доліна.

Потім співачка зазначила, що у хейтерів все це з віком пройде і їхні цінності зміняться. Однак додала, що хамство та образи не сприймає.

Лариса Долина про скандал з Валею Карнавал Відео: instagram.com/larisa.dolina.official

Раніше Лариса Доліна пояснила, чому вона на вигляд молодша на фото в Instagram.

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