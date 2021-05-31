Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Лариса Доліна після скандалу із зіркою TikTok відповіла хейтерам, які "в труні її бачили"

Сьогодні, 14:05

У квітні між артистками стався конфлікт, який перетворився на справжній скандал у Мережі. Як результат, Ларисі почали писати хейтери, яким вона вирішила відповісти

Лариса Долина і Karna.val
Лариса Долина і Karna.val
Фото: Скріншот з YouTube

Російська співачка Лариса Доліна нещодавно на шоу Галкіна розкритикувала молоду зірку TikTok – Валю Karna.val. 65-річна артистка розгнівалася тим, що юна співачка не хоче здобувати освіту і не впізнала пісню Олександра Панайотова. Як виявилося, після цього Лариса почала отримувати не просто негативні коментарі від хейтерів, а й загрози. Тому зірка вирішила висловитися.

У відео, яке Лариса Доліна опублікувала в Instagram, співачка прояснила ситуацію. Вона пояснила, що критикувала не особистість Валі, а обговорювала її вокальні дані.

"Те, що я порівняла спів Панайотова і Валі Канравал – це тільки порівняння. Я обговорювала спів, а не особистість. Я не ображала Валю і не збиралася цього робити. Я до всіх ставлюся дуже лояльно. Тому все, що ви мені пишете... Усяку гидоту, те, що в труні мене бачите, бажаєте мені смерті – нехай це залишиться на вашій совісті", – сказала Лариса Доліна.

Потім співачка зазначила, що у хейтерів все це з віком пройде і їхні цінності зміняться. Однак додала, що хамство та образи не сприймає.

Лариса Долина про скандал з Валею Карнавал
Відео: instagram.com/larisa.dolina.official

Раніше Лариса Доліна пояснила, чому вона на вигляд молодша на фото в Instagram.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сєдокова впевнена, що скандал з Меладзе буде гучнішим Слава Камінська випустила богемний кліп Slava Bogu. Це справжній гімн колишнім - дивіться відео Відомий глянець звинуватив Маніжу в кумівстві на Євробаченні. Співачка подає до суду
скандал Лариса Доліна співачка
Реклама

Новини партнерів

В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак

Популярні статті

Сьогодні, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Сьогодні, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Сьогодні, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

Вчора, 08:01Здорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня: всі знаки зодіаку

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

29 травняЗірково

Життя після Холостяка: чим займаються учасниці 11-го сезону та як їм допомогло реаліті

29 травняЗірково

Мішина та Еллерт спростували чутки про розлучення, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

29 травняЗірково

Брежнєва, Меладзе і Лепс виступили на вечірці у Віктора Лукашенка – ЗМІ

29 травняЗірково

Саша вбивав, люди допомагали: Аліна Гросу розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком

29 травняЗірково

Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом

29 травняЗірково

Аліна Гросу про роман з 37-річним Полянським: Він друг, а не швидка допомога

29 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, звертайте увагу на підказки навколо вас!

29 травняЗірково

Злата Огнєвіч назвала учасниць Холостяка-11 зміями: що сталося

28 травняЗірково

У кого із зірок були "заначки", а хто пошкодував про спільний бюджет – відверті зізнання

28 травняЗдорово

Чим небезпечний високий тиск та чи можна його зменшити без ліків

Новини партнерів

Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Стоит ли пить растворимый кофе
Стоит ли пить растворимый кофе
Вот чем опасны куриные яйца
Вот чем опасны куриные яйца
Анна Богдан показала милі фото з "Холостяком" Михайлом Заливакою
Анна Богдан показала милі фото з "Холостяком" Михайлом Заливакою

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти