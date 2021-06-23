MaкSим знаходиться в штучній комі, покращень поки немає – PR-менеджер співачки

Відома співачка вже кілька днів перебуває в клініці. За допомогою препаратів її ввели в медикаментозний сон, щоб організм краще справлявся з інфекцією

З'явилися нові подробиці про стан МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

19 червня стало відомо, що 38-річну російську співачку МакSим ввели в медикаментозний сон. Лікарі виявили, що у неї на 40% уражені легені, при цьому тест на COVID-19 – негативний. З'явилися нові подробиці про стан Марини Абросимової (справжнє ім'я співачки).

Як повідомляє " СтарХиту" PR-менеджер МакSим Яна Богушевська, стан Марини не поліпшився, але і не погіршився.

"Значних поліпшень або погіршень немає. Температуру вдалося збити до нормальних показників. Вона як і раніше в медикаментозному сні, виводити з якого її будуть, як тільки всі показники нормалізуються", – каже Богушевська.

Стан МакSим не покращується, але і не погіршується Фото: instagram.com/maksimartist

Повідомляється, що за співачкою встановлено цілодобове спостереження, щодня проводиться безліч аналізів, які допомагають медикам вибудовувати подальшу стратегію лікування.

"МакSим, правда, зараз підключена до апарату штучної вентиляції легенів, однак, панікувати не варто, вона знаходиться в руках дуже хороших лікарів, ситуація під контролем. Напередодні, коли ми розмовляли по телефону, Марина була налаштована по-бойовому, сказала, що все з нею точно буде добре!" – розповідала раніше представниця співачки.

Співачка МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Повернення МакSим додому чекають дві її доньки – 12-річна Олександра і 6-річна Марія. Зараз за дівчатками доглядають родичі та няні.

Нагадаємо, що в 2019 році виконавиця хіта "Знаешь ли ты" потрапила в аварію по дорозі до аеропорту, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити на публіку.

Раніше співачка МакSим в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що через серйозні проблеми зі здоров'ям втратила третю дитину.

Кому зірки довіряють свою здоров'я – дивіться в сюжеті:

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