Сергію Бабкіну потрібна ще одна операція на очах через рідкісне захворювання. Артист відправився до Австрії

Український співак готується до третьої операції на очах, яку йому зроблять в приватній клініці у Відні

Сергія Бабкіна, у якого виявили рідкісне захворювання очей, чекає третя операція у Відні. Про це він розповів у себе в Instastories .

Разом з артистом летить його дружина Сніжана. Відомо, що це буде вже завершальна операція.

"Найближчі три дні будуть локації з Відня. Ми летимо на третю операцію", – сказав Сергій Бабкін.

Нагадаємо, що в Україні неможливо вилікувати рідкісну хворобу Сергія Бабкіна, тому артист відправився до приватної клініки до Австрії.

Першу операцію у Відні Сергію Бабкіну зробили на початку лютого. Через три тижні музикант повернувся до Австрії для повторного хірургічного втручання.

Раніше Сергій Бабкін вперше показав обличчя молодшого сина. У Мережі зазначили, що Єлисей дуже схожий на свого зіркового батька.

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