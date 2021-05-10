Євробачення-2021: Україна увійшла до ТОП-10 за прогнозами букмекерів
Перший півфінал відбудеться 18 травня. На конкурсі нашу країну представляє гурт Go_A, який зараз знаходиться в Роттердамі і вже провів першу репетицію на сцені
Гурт Go_A, який вже відрепетирував свій номер на сцені "Євробачення" в Роттердамі, опинився на 10 місці в рейтингу букмекерів.
Ставки змінюються мало не щодня. Поки лідер в списку країн – Барбара Праві з Франції.
Разом з Україною і Францією до ТОП-10 також увійшли Мальта, Швейцарія, Італія, Болгарія, Ісландія, Литва, Кіпр і Швеція. Рейтинг оновлюється на сайті eurovisionworld.com .
У другому десятку країн – Фінляндія, Норвегія, Сан-Марино, Греція, Росія, Румунія, Ізраїль, Азербайджан, Бельгія та Хорватія.
Замикає список представник з Албанії. Однак сьогодні пройде третій день репетицій, після якого рейтинг може кардинально змінитися.
Пропонуємо дізнатися, як пройшла репетиція представниці Росії на Євробаченні, вісня якої викликала багато суперечок серед її співвітчизників.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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