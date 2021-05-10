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Євробачення-2021: Україна увійшла до ТОП-10 за прогнозами букмекерів

Сьогодні, 11:30

Перший півфінал відбудеться 18 травня. На конкурсі нашу країну представляє гурт Go_A, який зараз знаходиться в Роттердамі і вже провів першу репетицію на сцені

На "Євробаченні" Україну представляє гурт Go_A
На "Євробаченні" Україну представляє гурт Go_A
Фото: eurovisionworld.com, eurovision.tv

Гурт Go_A, який вже відрепетирував свій номер на сцені "Євробачення" в Роттердамі, опинився на 10 місці в рейтингу букмекерів.

Ставки змінюються мало не щодня. Поки лідер в списку країн – Барбара Праві з Франції.

Разом з Україною і Францією до ТОП-10 також увійшли Мальта, Швейцарія, Італія, Болгарія, Ісландія, Литва, Кіпр і Швеція. Рейтинг оновлюється на сайті eurovisionworld.com .

Скріншот: eurovisionworld.com

У другому десятку країн – Фінляндія, Норвегія, Сан-Марино, Греція, Росія, Румунія, Ізраїль, Азербайджан, Бельгія та Хорватія.

Скріншот: eurovisionworld.com

Замикає список представник з Албанії. Однак сьогодні пройде третій день репетицій, після якого рейтинг може кардинально змінитися.

Скріншот: eurovisionworld.com

Пропонуємо дізнатися, як пройшла репетиція представниці Росії на Євробаченні, вісня якої викликала багато суперечок серед її співвітчизників.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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