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Холостячка Злата Огнєвіч підготувала сюрприз для фанів Євробачення. Це новий експеримент співачки

Сьогодні, 12:28

Українська співачка випустила англомовну пісню в новому для себе стилі. Злата сказала, що це подарунок шанувальникам "Євробачення"

Злата Огнєвич
Злата Огнєвич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч представила новий трек спільно з діджеєм Shnaps. Спільний сингл "Always" співачка назвала своїм музичним експериментом.

"Наш творчий тандем з талановитим DJ Shnaps s вважаю дуже класним, вдалим і прекрасним початком для нових експериментів!" – написала Злата в Instagram .

Нова пісня – це подарунок усім євро-фанам напередодні "Євробачення-2021". Артистка зізналася, що після її участі в міжнародному конкурсі в 2013 році у неї додалося шанувальників.

"Серед моїх слухачів є дуже багато людей, які стежать за моєю творчістю саме з" Євробачення "і мені дуже хотілося зробити їм такий сюрприз", – поділилася співачка.

Раніше Злата Огнєвіч опублікувала зворушливе фото з мамою.

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