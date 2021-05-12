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Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Сегодня, 16:52

Филипп Киркоров считает, что в Барбаре Прави присутствует особая трепетная искренность при исполнении песен

На "Евровидении-2021" букмекеры пророчат победу представительнице Франции – Барбаре Прави. В фаворитках французская певица и у Филиппа Киркорова, который сейчас находится в Роттердаме на международном конкурсе.

По словам артиста, Барбара Прави ему напомнила молодую Аллу Борисовну. Он отметил, что артистка из Франции выделяется на фоне остальных участников "Евровидения".

"В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачевой — та же трепетная искренность, та же чистота. От нее идет свет. На данный момент в мире, который стал смурным и депрессивным, с такой депрессивной и смурной музыкой, появляется вдруг необычайно воздушная девочка из Парижа, поет "Вуаля, вуаля", – сказал Киркоров в интервью MK.RU

Напомним, первый полуфинал "Евровидения" пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Ранее Go_A рассказали о своих поклонниках в России.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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