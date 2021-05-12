Солістка Go_A листується з шанувальниками з Росії: У нас багато слухачів в Сибіру

Виявилося, що у представників України на "Євробаченні-2021" є чимало шанувальників в Росії, які шлють музикантам повідомлення українською мовою

Катерина Павленко, солістка Go_A Фото: Скріншот з YouTube

Зовсім скоро відбудеться перший півфінал міжнародного конкурсу "Євробачення-2021", де виступлять представники України – гурт Go_A.

Перед початком музичного змагання артисти не тільки активно репетирують, а й спілкуються з журналістами. В інтерв'ю українському Deutsche Welle солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла не лише про творчість, а й про шанувальників.

Дівчина зізналася, що музику Go_A люблять і слухають в Росії, звідки пишуть музикантам теплі повідомлення.

"У нас дуже багато слухачів в Росії. Вони нам пишуть дуже приємні слова, і навіть українською мовою! Дуже багато повідомлень отримуємо з Сибіру. Нам пишуть: "Ми ваші". Там же дуже багато українців залишилося. Ми ж не можемо їх не любити тільки через те, що вони проживають на тій території", – поділилася Катерина.

Гурт Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Зазначимо, що підготовка до головного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" йде повним ходом. Учасники вже в Роттердамі репетирують свої номери. Виступ українського гурту Go_A журналісти визнали найкращим на першій репетиції міжнародного конкурсу.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися