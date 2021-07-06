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Канни відкривають легендарний кінофестиваль: перші гості і червона доріжка (оновлюється)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 липня, 18:14
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Канни стартували! Знаменитості та журі кінофестивалю поступово прибувають на набережну Круазетт, де вперше за останні два роки відбудеться урочиста церемонія відкриття
Маріон Котіяр на фотоколі Каннського кінофестивалю
Маріон Котіяр на фотоколі Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Перенесений з травня на липень 74-й Каннський кінофестиваль відкривається. Минулого року кіноогляд несподівано застала пандемія, що зробило захід ще більш довгоочікуваним в цьому році. Цьогоріч в Каннах покажуть два українські фільми, і в цілому програма кінофестивалю виглядає вельми насиченою.

А поки червона доріжка ще не почалася і ми всі перебуваємо в очікуванні появи знаменитостей в шикарних образах, деякі з них вже потрапили в об'єктиви фотографів під час фотоколу. На набережну Круазетт прибуло журі Каннського кінофестивалю на чолі зі Спакйом Лі, а також зірка "Мовчання ягнят" Джоді Фостер, номінант на "Оскар" Адам Драйвер та інші знаменитості.

Адам Драйвер позував разом з акторкою Маріон Котіяр, з якої вони в головних ролях знялися в фільмі режисера Лео Каракса "Анетт" – одному з найочікуваніших цього року в Каннах. У центрі сюжету картини – стенд-ап комік і оперна співачка, у яких народжується дочка з загадковим даром. Багатообіцяльний фільм-мюзикл відкриє кінофестиваль.

Маріон Котіяр і Адам Драйвер
Маріон Котіяр і Адам Драйвер / Фото: Getty Images

Для фотоколу Маріон Котіяр обрала чорно-білий casual-образ, що складається з блузи та велосипедок.

Маріон Котіяр на фотоколлі Каннського кінофестивалю-2021
Маріон Котіяр на фотоколлі Каннського кінофестивалю-2021 / Фото: Getty Images

Сестра популярного актора Джейка Джілленхолл, Меггі Джілленхолл ("Штурм Білого дому", "Моя жахлива няня 2") з'явилася на фотоколі в шикарному комбінезоні без рукавів. Цьогоріч акторка виступає як журі на кінофестивалі.

Меггі Джиленхол на Каннському кінофестивалі-2021
Меггі Джиленхол на Каннському кінофестивалі-2021 / Фото: Getty Images

Прибула і спеціальна гостя церемонії відкриття – зірка культового фільму "Мовчання ягнят" – акторка Джоді Фостер. Цього року вона отримає почесну "Золоту пальмову гілку" за свою видатну акторську кар'єру.

Джоді Фостер на фотоколлі Каннського кінофестивалю-2021
Джоді Фостер на фотоколлі Каннського кінофестивалю-2021 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що не за горами й український кіноогляд – Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде з 14 по 21 серпня.

Про підсумки Одеського кінофестивалю торік – дивіться подробиці в ролику:

Раніше ми розповіли про 10 найкращих фільмів Каннського кінофестивалю за всю його історію.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України"

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