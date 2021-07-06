Канни відкривають легендарний кінофестиваль: перші гості і червона доріжка (оновлюється)

Канни стартували! Знаменитості та журі кінофестивалю поступово прибувають на набережну Круазетт, де вперше за останні два роки відбудеться урочиста церемонія відкриття

Маріон Котіяр на фотоколі Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Перенесений з травня на липень 74-й Каннський кінофестиваль відкривається. Минулого року кіноогляд несподівано застала пандемія, що зробило захід ще більш довгоочікуваним в цьому році. Цьогоріч в Каннах покажуть два українські фільми, і в цілому програма кінофестивалю виглядає вельми насиченою.

А поки червона доріжка ще не почалася і ми всі перебуваємо в очікуванні появи знаменитостей в шикарних образах, деякі з них вже потрапили в об'єктиви фотографів під час фотоколу. На набережну Круазетт прибуло журі Каннського кінофестивалю на чолі зі Спакйом Лі, а також зірка "Мовчання ягнят" Джоді Фостер, номінант на "Оскар" Адам Драйвер та інші знаменитості.

Адам Драйвер позував разом з акторкою Маріон Котіяр, з якої вони в головних ролях знялися в фільмі режисера Лео Каракса "Анетт" – одному з найочікуваніших цього року в Каннах. У центрі сюжету картини – стенд-ап комік і оперна співачка, у яких народжується дочка з загадковим даром. Багатообіцяльний фільм-мюзикл відкриє кінофестиваль.

Маріон Котіяр і Адам Драйвер / Фото: Getty Images

Для фотоколу Маріон Котіяр обрала чорно-білий casual-образ, що складається з блузи та велосипедок.

Маріон Котіяр на фотоколлі Каннського кінофестивалю-2021 / Фото: Getty Images

Сестра популярного актора Джейка Джілленхолл, Меггі Джілленхолл ("Штурм Білого дому", "Моя жахлива няня 2") з'явилася на фотоколі в шикарному комбінезоні без рукавів. Цьогоріч акторка виступає як журі на кінофестивалі.

Меггі Джиленхол на Каннському кінофестивалі-2021 / Фото: Getty Images

Прибула і спеціальна гостя церемонії відкриття – зірка культового фільму "Мовчання ягнят" – акторка Джоді Фостер. Цього року вона отримає почесну "Золоту пальмову гілку" за свою видатну акторську кар'єру.

Джоді Фостер на фотоколлі Каннського кінофестивалю-2021 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що не за горами й український кіноогляд – Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде з 14 по 21 серпня.

Про підсумки Одеського кінофестивалю торік – дивіться подробиці в ролику:

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