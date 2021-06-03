Каннський кінофестиваль оголосив програму. Українська стрічка теж в списку

Цього року найбільший кіноогляд світу знову пройде в повноцінному форматі з червоною доріжкою, де зірки кіно з усього світу знову покажуть вбрання, а світові киномитці – нові роботи

Сергій Лозниця на Каннському кінофестивалі Фото: Getty Images

Знаменитий Каннський кінофестиваль, який був перенесений з травня на липень, оголосив програму. Кіноогляд пройде з 6 по 17 липня, а спеціальною гостею церемонії відкриття цьогоріч стане 58-річна Джоді Фостер. Оскароносна акторка і режисерка отримає почесну "Золоту пальмову гілку". У минулому цей приз отримували такі кінозірки, як Ален Делон і Жан-Поль Бельмондо.

Програма кінофестивалю була опублікована на офіційному сайті. У позаконкурсній програмі опинився і документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр". До цього в Каннах кінострічки режисера вже не раз змагалися за перемогу в основному конкурсі.

Конкурсна програма:

Анетт (Леос Каракс)

Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Вес Андерсон)

Непорочна діва (Пол Верховен)

Петрови в грипі (Кирило Серебренников)

Пам'ять (Апічатпонг Вірасетакул)

Париж, 13-й район (Жак Одіар)

День прапора (Шон Пенн)

Герой (Асгар Фархаді)

Three Floors (Нанні Моретті)

La fracture (Катрін Корсіні)

Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев)

Casablanca Beats (Набіль Аюш)

Купер номер шість (Юхо Куосманен)

Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді)

Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті)

Найгірша людина у світі (Йоаким Трієр)

Les Intranquilles (Жоакім Лафосс)

Tout s'est bien passé (Франсуа Озон)

Red Rocket (Шон Бейкер)

Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)

Nitram (Джастін Курзель)

Lingui (Махамат-Салех Харун)

Титан (Джулія Дюкорно)

72-й Каннський кінофестиваль Фото: Getty Images

Позаконкурсна програма:

The Velvet Underground (Тодд Гейнс)

Тихий омут (Том МакКарті)

In His Lifetime (Емманюель Берко)

Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рим)

Bac Nord (Седрік Жіменес)

Бабин Яр (Сергій Лозниця)

Аліна, голос любові (Валері Лемерсьє)

Опівнічні покази

Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс)

CAHIERS NOIRS (Шломі Елькабец)

Mariner of the mountains (Карім Айнуз)

H6 (Yé Yé)

Джон Ф. Кеннеді: У задзеркаллі (Олівер Стоун)

Mariner of the mountains (Карім Айнуз)

Програма "Особливий погляд":

Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко)

Після Янга (Когонада)

Prayers for the Stolen (Тетяна Весо)

BONNE MERE (Афсіа Ерзі)

Справа (Олексій Герман)

Blue Bayou (Джастін Чон)

Commitment Hasan (Hasan Semih)

Фреда (Жессіка Женьес)

Невинні (Ескіль Вогт)

Lamb (Вальдімар Йоханнссон)

Moneyboys (B.C Yi)

Un Monde (Лаура Вандель)

Дивіться в ролику, як зірки хизувалися на червоній доріжці останнього перед пандемією Каннського кінофестивалю-2019:

Нагадаємо, що минулої осені через пандемію Каннський кінофестиваль пройшов в міні-форматі.

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