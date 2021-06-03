Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Каннський кінофестиваль оголосив програму. Українська стрічка теж в списку

Сьогодні, 14:55

Цього року найбільший кіноогляд світу знову пройде в повноцінному форматі з червоною доріжкою, де зірки кіно з усього світу знову покажуть вбрання, а світові киномитці – нові роботи

Сергій Лозниця на Каннському кінофестивалі
Сергій Лозниця на Каннському кінофестивалі
Фото: Getty Images

Знаменитий Каннський кінофестиваль, який був перенесений з травня на липень, оголосив програму. Кіноогляд пройде з 6 по 17 липня, а спеціальною гостею церемонії відкриття цьогоріч стане 58-річна Джоді Фостер. Оскароносна акторка і режисерка отримає почесну "Золоту пальмову гілку". У минулому цей приз отримували такі кінозірки, як Ален Делон і Жан-Поль Бельмондо.

Програма кінофестивалю була опублікована на офіційному сайті. У позаконкурсній програмі опинився і документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр". До цього в Каннах кінострічки режисера вже не раз змагалися за перемогу в основному конкурсі.

Конкурсна програма:

  • Анетт (Леос Каракс)
  • Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Вес Андерсон)
  • Непорочна діва (Пол Верховен)
  • Петрови в грипі (Кирило Серебренников)
  • Пам'ять (Апічатпонг Вірасетакул)
  • Париж, 13-й район (Жак Одіар)
  • День прапора (Шон Пенн)
  • Герой (Асгар Фархаді)
  • Three Floors (Нанні Моретті)
  • La fracture (Катрін Корсіні)
  • Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев)
  • Casablanca Beats (Набіль Аюш)
  • Купер номер шість (Юхо Куосманен)
  • Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді)
  • Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті)
  • Найгірша людина у світі (Йоаким Трієр)
  • Les Intranquilles (Жоакім Лафосс)
  • Tout s'est bien passé (Франсуа Озон)
  • Red Rocket (Шон Бейкер)
  • Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)
  • Nitram (Джастін Курзель)
  • Lingui (Махамат-Салех Харун)
  • Титан (Джулія Дюкорно)

72-й Каннський кінофестиваль
72-й Каннський кінофестиваль
Фото: Getty Images

Позаконкурсна програма:

  • The Velvet Underground (Тодд Гейнс)
  • Тихий омут (Том МакКарті)
  • In His Lifetime (Емманюель Берко)
  • Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рим)
  • Bac Nord (Седрік Жіменес)
  • Бабин Яр (Сергій Лозниця)
  • Аліна, голос любові (Валері Лемерсьє)
  • Опівнічні покази
  • Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс)

Спецпокази:

  • CAHIERS NOIRS (Шломі Елькабец)
  • Mariner of the mountains (Карім Айнуз)
  • H6 (Yé Yé)
  • Джон Ф. Кеннеді: У задзеркаллі (Олівер Стоун)
  • Mariner of the mountains (Карім Айнуз)

Програма "Особливий погляд":

  • Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко)
  • Після Янга (Когонада)
  • Prayers for the Stolen (Тетяна Весо)
  • BONNE MERE (Афсіа Ерзі)
  • Справа (Олексій Герман)
  • Blue Bayou (Джастін Чон)
  • Commitment Hasan (Hasan Semih)
  • Фреда (Жессіка Женьес)
  • Невинні (Ескіль Вогт)
  • Lamb (Вальдімар Йоханнссон)
  • Moneyboys (B.C Yi)
  • Un Monde (Лаура Вандель)

Дивіться в ролику, як зірки хизувалися на червоній доріжці останнього перед пандемією Каннського кінофестивалю-2019:

Нагадаємо, що минулої осені через пандемію Каннський кінофестиваль пройшов в міні-форматі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Звинувачений в педофілії Кевін Спейсі повернувся до зйомок у кіно - перші фото Netflix назвав бандерівців "нацистськими колаборантами"? Розбираємося, що сталося Пам'ятаєте Стервеллу, яка ненавиділа далматинців? З нового фільму ми дізналися, що з нею насправді сталося
кіно Каннський кінофестиваль українське кіно
Реклама

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Греческий салат: простой рецепт
Греческий салат: простой рецепт
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе

Популярні статті

Сьогодні, 14:23Психо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

Сьогодні, 13:40Events

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

Вчора, 19:45Зірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

Вчора, 14:57Фаново

День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році

Вчора, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Вчора, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 07:01Смачно

Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

1 червняСмачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

1 червняЗірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

1 червняПсихо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

1 червняФаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

1 червняЗірково

Андрій Данилко після чуток про важку хворобу прийшов до могили Віктюка у Львові

1 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

1 червняЗірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняЗірково

Іменинниця Наташа Корольова та її мама зробили однакові зачіски і нарвалися на критику (фото)

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Семья Скрябина запретила Миле Нитич исполнять его песни
Семья Скрябина запретила Миле Нитич исполнять его песни
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти