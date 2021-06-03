Каннський кінофестиваль оголосив програму. Українська стрічка теж в списку
Цього року найбільший кіноогляд світу знову пройде в повноцінному форматі з червоною доріжкою, де зірки кіно з усього світу знову покажуть вбрання, а світові киномитці – нові роботи
Знаменитий Каннський кінофестиваль, який був перенесений з травня на липень, оголосив програму. Кіноогляд пройде з 6 по 17 липня, а спеціальною гостею церемонії відкриття цьогоріч стане 58-річна Джоді Фостер. Оскароносна акторка і режисерка отримає почесну "Золоту пальмову гілку". У минулому цей приз отримували такі кінозірки, як Ален Делон і Жан-Поль Бельмондо.
Програма кінофестивалю була опублікована на офіційному сайті. У позаконкурсній програмі опинився і документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр". До цього в Каннах кінострічки режисера вже не раз змагалися за перемогу в основному конкурсі.
- Анетт (Леос Каракс)
- Французький вісник. Додаток до газети Ліберті (Вес Андерсон)
- Непорочна діва (Пол Верховен)
- Петрови в грипі (Кирило Серебренников)
- Пам'ять (Апічатпонг Вірасетакул)
- Париж, 13-й район (Жак Одіар)
- День прапора (Шон Пенн)
- Герой (Асгар Фархаді)
- Three Floors (Нанні Моретті)
- La fracture (Катрін Корсіні)
- Острів Бергмана (Міа Хансен-Лев)
- Casablanca Beats (Набіль Аюш)
- Купер номер шість (Юхо Куосманен)
- Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді)
- Сідай за кермо моєї машини (Рюсуке Хамагуті)
- Найгірша людина у світі (Йоаким Трієр)
- Les Intranquilles (Жоакім Лафосс)
- Tout s'est bien passé (Франсуа Озон)
- Red Rocket (Шон Бейкер)
- Par un Demi Clair Matin (Брюно Дюмон)
- Nitram (Джастін Курзель)
- Lingui (Махамат-Салех Харун)
- Титан (Джулія Дюкорно)
- The Velvet Underground (Тодд Гейнс)
- Тихий омут (Том МакКарті)
- In His Lifetime (Емманюель Берко)
- Надзвичайна ситуація (Хан Дже-рим)
- Bac Nord (Седрік Жіменес)
- Бабин Яр (Сергій Лозниця)
- Аліна, голос любові (Валері Лемерсьє)
- Опівнічні покази
- Oranges sanguines (Жан-Крістоф Мерісс)
- CAHIERS NOIRS (Шломі Елькабец)
- Mariner of the mountains (Карім Айнуз)
- H6 (Yé Yé)
- Джон Ф. Кеннеді: У задзеркаллі (Олівер Стоун)
- Mariner of the mountains (Карім Айнуз)
- Розтуляючи кулаки (Кіра Коваленко)
- Після Янга (Когонада)
- Prayers for the Stolen (Тетяна Весо)
- BONNE MERE (Афсіа Ерзі)
- Справа (Олексій Герман)
- Blue Bayou (Джастін Чон)
- Commitment Hasan (Hasan Semih)
- Фреда (Жессіка Женьес)
- Невинні (Ескіль Вогт)
- Lamb (Вальдімар Йоханнссон)
- Moneyboys (B.C Yi)
- Un Monde (Лаура Вандель)
Дивіться в ролику, як зірки хизувалися на червоній доріжці останнього перед пандемією Каннського кінофестивалю-2019:
Нагадаємо, що минулої осені через пандемію Каннський кінофестиваль пройшов в міні-форматі.
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