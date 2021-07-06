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Журі Каннського кінофестивалю-2021 на чолі зі Спайком Лі прибули на набережну Круазетт (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 липня, 17:12
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Вже через кілька годин у Палаці фестивалів на набережній Круазетт відбудеться урочиста церемонія відкриття Каннського кінофестивалю
Журі Каннського кінофестивалю-2021
Журі Каннського кінофестивалю-2021 / Фото: Getty Images

За лічені години в Каннах розгорнеться червона доріжка, де зірки з усього світу позуватимуть перед спалахами камер, а потім вирушать на перегляд фільму-відкриття. До речі, цьогоріч 74-йКаннскій кінофестиваль відкриє кінострічка "Аннетт". А поки всі в очікуванні довгоочікуваної церемонії відкриття, в Каннах вже почався фотоколл, де журі та знаменитості з'являються ще не в смокінгах і сукнях, а в casual-образах.

Про прибуття журі на чолі з оскароносним режисером і актором Спайком Лі повідомили в офіційному Instagram-акаунті кінофестивалю.

Нагадаємо, що цього року до складу журі кінофестивалю увійшли: режисерка Маті Діоп, яка отримала Гран-прі фестивалю в 2019 році за фільм "Атлантика", Джессіка Хауснер, чий фільм "Малюк Джо" теж був в програмі, акторка Мелані Лоран, яка знімалася в "Безславних виродках" Квентіна Тарантіно. Разом з ними оцінюють картини режисер Клебер Мендонса Філью, актор Тахар Рахім, акторка Меггі Джилленхол і південнокорейський актор Сон Канг Хо.

Спайк Лі і Мелані Лоран
Спайк Лі і Мелані Лоран / Фото: Getty Images

Представниці журі прибули на фотоколл в стильних літніх вбраннях.

Зліва направо: акторка Меггі Джилленхол, режисери Джессіка Хаузнер і Мати Діоп, актриса Мелані Лоран, співачка Мілен Фармер
Зліва направо: акторка Меггі Джилленхол, режисери Джессіка Хаузнер і Мати Діоп, актриса Мелані Лоран, співачка Мілен Фармер / Фото: Getty Images

На фотоколлі була помічена і спеціальна гостя церемонії відкриття – акторка Джоді Фостер, з якою Спайк Лі вже встиг радісно поговорити. Цього року акторка отримає почесну "Золоту пальмову гілку" в знак "визнання її видатного акторського шляху та унікальної особистості зі скромною, але прихильною позицією до головних проблем нашого часу".

Спайк Лі і акторка Джоді Фостер з "Мовчання ягнят"
Спайк Лі і акторка Джоді Фостер з "Мовчання ягнят" / Фото: Getty Images

Дивіться в сюжеті про підсумки Одеського кінофестивалю-2020:

Раніше ми розповіли про 10 найкращих фільмів Канського кінофестиваля за всю його історію.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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