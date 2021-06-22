Переможці Каннського кінофестивалю: 10 кращих фільмів за всю історію

У минулому році найбільший кіноогляд світу – Каннський кінофестиваль – був скасований через пандемію. Однак в цьому році захід пройде в традиційному форматі – з показами, червоною доріжкою і нарядами кінозірок

до Каннського кінофестивалю, в програму якого в цьому році потрапив український фільм , Залишилося всього кілька тижнів. Кіноогляд повинен був відбутися в травні, але був перенесений на 6 липня, проте це навіть добре, адже у кіноманів є можливість зануритися в світ кращих фільмів і класики кіно.

Ми вирішили пригадати найяскравіші і знакові фільми за всю історію кінофестивалю, які вам точно буде цікаво подивитися.

Кадр з фільму "Солодке життя" Фото: rogerebert.com

Тим, хто ще не знайомий з роботами легендарного Федеріко Фелліні, варто почати саме з цієї картини. Сюжет розгортається в Римі і розповідає про популярному завсідників світських вечірок – журналіста Марчелло, якого грає улюблений актор режисера – Марчелло Мастроянні. Він проводить ночі на вечірках в оточенні кінозірок, збираючи матеріал для своїх колонок в модних виданнях. Його життя дійсно можна назвати "солодкої": одну ніч він проводить з Маддалене (Анук Еме), а іншу – вже з Сільвією (Аніта Екберг). Але на ранок магія зникає, і герой залишається один з почуттям спустошеності. До речі, саме в "Солодкого життя" вперше з'являється термін "папарацці", який потім поширився по всьому світу.

Кадр з фільму "Фотозбільшення" Фото: themoviedb.org

Безперечно, одна з кращих фільмів в історії Канн, а також один із знакових фільмів режисера Мікеланджело Антоніоні. Бездоганно знятий і атмосферне, схожий на чийсь сон, настільки багатозначний і загадковий, що необізнаний глядач може сприйняти його за абсурд. При всьому тому ми рекомендуємо хоча б раз подивитися цю картину – стильну навіть за сучасними мірками.

У центрі сюжету Томас – успішний фотограф, який втомився від стомлюючого вживання наркотиків і випадкового сексу. Життя Томаса раптово змінюється, коли він фотографує передбачуване вбивство.

Кадр з фільму "Розмова" Фото: themoviedb.org

Режисер фільму – дворазовий володар "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю Френсіс Форд Коппола. Причому в тому році у нього вийшло відразу два фільми – цей і друга частина "Хрещеного батька". І обидва стали шедеврами.

У центрі сюжету "Сказання" – Гаррі Кол, майстер по підслуховування розмов. Гаррі живе так, ніби все в житті є змовою: своїй коханці він не називає місце роботи, бреше, що у нього немає домашнього телефону і дзвонить з таксофона, а офіс його взагалі знаходиться в кутку покинутого складу. Все це перетворюється в дуже курйозну, але дуже страшну історію.

Кадр з фільму "Таксист" Фото: themoviedb.org

Актор Роберт Де Ніро в ролі соціопатічние таксиста в неонуарном трилері Мартіна Скорсезе. Герой Де Ніро – колишній ветеран війни у В'єтнамі, який намагається впоратися з самотністю і безсонням, працюючи в таксі в Нью-Йорку. Він усунутий від світу, але не може не помічати бруд міста: корупцію, жорстокість і нелюдяність. Вражений побаченим, герой поступово і сам починає змінюватися.

Фото: прес-служба

Дія культової кіноепопеї Френсіса Форда Копполи розгортається в 1969 році, коли у В'єтнамі була війна. Колишній капітан спецпідрозділу, ветеран війни Бенджамін Віллард отримує особливе завдання – розшукати в джунглях Камбоджі колишнього полковника, який під час військової операції дезертирував. Бенджаміна чекає довге і небезпечну подорож, в якому йому доведеться зіткнутися з жорстокістю війни і її наслідками.

6. "Весь цей джаз" (1979)

Фільм "Весь цей джаз" Фото: themoviedb.org

Яскравий і феєричний напівавтобіографічний фільм розповідає про ексцентричному хореографа Гідеон (прототипом героя став режисер фільму Боб Фосс), який розривається між Бродвеєм і роботою в Голлівуді.

Звична розгульне життя Гідеона круто змінюється, коли йому ставлять завдання – поставити новий мюзикл. Він працює з повною самовіддачею, але скажений ритм і нездоровий спосіб життя ставлять його життя під загрозу смерті. Але Гідеона мало що може зупинити. "Весь цей джаз" – незвичайний погляд на життя і творчість одного з геніїв.

Кадр з фільму "Піаніно" Фото: themoviedb.org

Режисер фільму – Джейн Кемпіон, яка досі є єдиною жінкою, що отримала головний приз на Канському кінофестивалі. У центрі сюжету історичної драми – німа вдова, яка приїжджає з Шотландії до Нової Зеландії зі своєю донькою. Героїня планує вийти заміж за багатого землевласника, але план руйнується, коли вона стає репетитором по грі на фортепіано у брутального лісника і закохується в нього.

"Тінь воїна" Фото: themoviedb.org

Епічна драма вважається однією з головних кінострічок класика кіно, японського режисера Акіри Куросави. Його обожнювали не тільки кіномани і любителі самурайських фільмів, але і такі легенди кіно, як Френсіс Форд Коппола і Джордж Лукас. Вони і виступили продюсерами цього фільму.

За сюжетом в XVII столітті в Японії приховують смерть феодала, один вигляд якого надихав солдатів. Його підміняють двійником, який насправді є дрібним злодієм, але завдяки схожості з правителем його життя змінюється.

Бред Пітт і Джессіка Честейн у фільмі "Древо життя" Фото: themoviedb.org

У центрі сюжету фільму Теренса Маліка – життя 11-річного Джека, одного з трьох братів. Хлопчик сприймає все, що відбувається як диво, натхненний любов'ю і милосердям мами, в той час як його батько є її повною протилежністю і хоче показати синові реалії життя. Кожен з батьків Джека намагається переконати його в своїй правоті і довести правильність свого світогляду. Незабаром безтурботна і добра реальність хлопчика наповнюється болем і стражданнями, з якими ніколи раніше він ще не стикався.

Кадр з фільму "Паразити" Фото: themoviedb.org

Історія "паразитів" розгортається навколо сім'ї чотирьох безробітних, чиє життя не обіцяє їм райдужних перспектив. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачувану підробіток репетитором. За допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту та приходить в розкішний маєток заможного бізнесмена. Зробивши хороше враження, старший син дізнається ще про одну відкриту вакансію, і у нього з'являється дуже незвичайний план з працевлаштування сестри. Режисер описує "паразитів" як "комедію без клоунів і трагедію без злодіїв".

за матеріалами Vogue .

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