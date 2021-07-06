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Канны-2021
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Канны открывают легендарный кинофестиваль: первые гости и красная дорожка (обновляется)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 июля, 18:14
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Канны стартовали! Знаменитости и жюри кинофестиваля постепенно прибывают на набережную Круазетт, где впервые за последние два года состоится торжественная церемония открытия
Марион Котийяр на фотоколле Каннского кинофестиваля
Марион Котийяр на фотоколле Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Перенесенный с мая на июль 74-й Каннский кинофестиваль открывается. В прошлом году киносмотр неожиданно застала пандемия, что сделало мероприятие еще более долгожданным в этом году. В этом году в Каннах покажут два украинских фильма, и в целом программа кинофестиваля выглядит весьма насыщенной.

А пока красная дорожка еще не началась и мы все пребываем в ожидании появления знаменитостей в шикарных образах, некоторые из них уже попали в объективы фотографов во время фотоколла. На набережную Круазетт прибыло жюри Каннского кинофестиваля во главе со Спакйом Ли, а также звезда "Молчания ягнят" Джоди Фостер, номинант на "Оскар" Адам Драйвер и другие знаменитости.

Адам Драйвер позировал вместе с актрисой Марион Котийяр, с которой они в главных ролях снялись в фильме режиссера Лео Каракса "Аннетт" – одном из самых ожидаемых в этом году в Каннах. В центре сюжета картины – стенд-ап комик и оперная певица, у которых рождается дочь с загадочным даром. Многообещающий фильм-мюзикл откроет кинофестиваль.

Марион Котийяр и Адам Драйвер
Марион Котийяр и Адам Драйвер / Фото: Getty Images

Для фотоколла Марион Котийяр выбрала черно-белый casual-образ, состоящий из блузы и велосипедок.

Марион Котийяр на фотоколле Каннского кинофестиваля-2021
Марион Котийяр на фотоколле Каннского кинофестиваля-2021 / Фото: Getty Images

Сестра популярного актера Джейка Джилленхолла, Мэгги Джилленхолл ("Штурм Белого дома", "Моя ужасная няня 2") появилась на фотоколле в шикарном брючном комбинезоне без рукавов. В этом году актриса выступает в качестве жюри на кинофестивале.

Мэгги Джилленхол на Каннском кинофестивале-2021
Мэгги Джилленхол на Каннском кинофестивале-2021 / Фото: Getty Images

Прибыла и специальная гостья церемонии открытия – звезда культового фильма "Молчание ягнят" – актриса Джоди Фостер. В этом году она получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" за свою выдающуюся актерскую карьеру.

Джоди Фостер на фотоколле Каннского кинофестиваля-2021
Джоди Фостер на фотоколле Каннского кинофестиваля-2021 / Фото: Getty Images

Напомним, что не за горами и украинский киносмотр – Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 14 по 21 августа.

Об итогах Одесского кинофестиваля в прошлом году – смотрите подробности в ролике:

Ранее мы рассказали о 10 лучших фильмов Каннского кинофестиваля за всю его историю.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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74-й Каннский кинофестиваль

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