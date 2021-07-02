Все, що потрібно знати про Каннський кінофестиваль-2021

Менше тижня залишилося до старту одного з найстаріших у світі кінооглядів – Каннського кінофестивалю, який минулого року не відбувся через пандемію

Ріанна на Каннському кінофестивалі в 2017 році / Фото: Getty Images

Залишилися лічені дні до того, як на лазурному березі в Каннах розгорнеться червона килимова доріжка, де зіркові гості будуть сяяти вбранням в очікуванні яскравих кінопрем'єр. Захід не проходив майже два роки, адже минулого року кіноіндустрію зненацька застала пандемія. Саме тому на глядачів чекає насичена програма, море вражень і можливість відкрити для себе нові імена в кіноіндустрії.

Life Сьогодні розповідають про найбільш очікувані фільми 74-го Каннського кінофестивалю, які позмагаються за "Золоту пальмову гілку", українські стрічки, представлені цього року та про інші головні подробиці кіноогляду.

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Де і коли відбудеться Каннський кінофестиваль?

Відкриття кінофестивалю відбудеться 6 липня в традиційній локації – Палаці фестивалів. Кіноогляд триватиме до 17 липня включно.

Сильвестр Сталлоне на Каннському кінофестивалі-2019 / Фото: Getty Images

Хто в складі журі?

На офіційному сайті Каннського кінофестивалю було оголошено склад журі цього року. Очолив його – американський режисер і володар "Оскара" Спайк Лі. Ви можете бути знайомі з такими його роботами, як "Чорний куклукскланівець" (отримав гран-прі в Каннах і "Оскар" за найкращий сценарій), а також фільму "Роби як треба!", який також зачіпає проблему расової несправедливості.

До складу журі цього року також увійшли: режисер Маті Діоп, який отримав Гран-прі фестивалю 2019 року за фільм "Атлантика", Джессіка Гауснер, чий фільм "Малюк Джо" теж був у програмі, актриса Мелані Лоран, яка знімалася в "Безславних виродках" Квентіна Тарантіно. Разом з ними оцінюють стрічки режисер Клебер Мендонса Фільйо, актор Тахар Рахім, актриса Меггі Джилленхол і актор Сон Канг Хо.

/ Фото: AFP

Головні фільми, про які всі говорять

Додаткову значимість Каннам цьогоріч додає той факт, що кінофестиваль не проходив два роки з гаком. Глядачі з нетерпінням чекають кінопрем'єр, які були перенесені ще з минулого року, а також нових гучних стрічок, які були нещодавно зняті.

Одним з найбільш очікуваних фільмів Каннського кінофестивалю-2021 став "Французький диспетчер" режисера Веса Андерсона. Стрічку мали показати ще минулого року, але, оскільки кінофестиваль був скасований, автори вирішили не випускати її в прокат і дочекатися кіноогляду. Комедійна драма цікава вже тим, що в ній знялися одні з найяскравіших кіноакторів: Білл Мюррей, Френсіс Макдорманд, Тільда Свінтон, Едрієн Броуді, Тімоті Шаламе, Леа Сейду, Сірша Ронан і на цьому зоряний склад не закінчується. А факт того, що Уес Андерсон є режисером – гарант, що перегляд подарує глядачам масу задоволення.

Кадр з фільму "Французький вісник" (French Dispatch) / Фото: themoviedb.org

Ще однією очікуваною кіноновинкою став фільм "Непорочна діва" режисера Пола Верховена. Кінематографіст відомий за такими стрічками, як "Основний інстинкт" і "Згадати все". Центральна тема фільму – непроста історія лесбійського кохання, що розгортається в монастирі в Тоскані наприкінці 17 століття. За сюжетом, головна героїня – послушниця Бенедетта Карліні починає бачити еротичні видіння, впоратися з якими їй допомагає інша жінка.

Кадр з фільму "Непорочна діва" / Фото: Imdb.com

Ще одна стрічка, яка привертає увагу в основному конкурсі Каннського кінофестивалю – трагікомедія режисера Міа Хансен-Леве "Острів Бергмана". Головні ролі грають Тім Рот (серіал "Обмани мене", пара з Америки прибуває на шведський острів Форе, де жив і працював режисер Інгмар Бергман. Закохані планують написати тут сценарії своїх фільмів, але все йде не за планом.

"Острів Бергмана" / Фото: youtube.com

Україна на Каннському кінофестивалі-2021

У програмі "Спеціальні покази" бере участь український фільм "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці. До цього в Каннах кінострічки режисера вже не раз змагалися за перемогу в основному конкурсі. Тут ми розповіли, що відомо про кінострічку на цей момент. У фільм увійшли кіноархіви, зняті в період вторгнення нацистів на територію СРСР в 1941 році і в 1966 році, коли був організований перший архітектурний конкурс на проєкт меморіалу в Бабиному Яру.

Дивіться один з епізодів фільму:

У конкурсній програмі "Тиждень критики" представлений художній фільм режисера і сценариста Елі Граппе – "Ольга". Стрічка знята за участю української компанії Pronto Film. У центрі сюжету фільму – 15-річна гімнастка, яка 2013 року розривається між Швейцарією, де вона готується до чемпіонату Європи в межах підготовки до Олімпіади, і Україна, де її мама журналістка висвітлює події Революції Гідності.

Кадр з фільму "Ольга" / Фото: semainedelacritique.com

Як повідомляється на сайті Держкіно, паралельно з фестивальною програмою працюватиме один з найпрестижніших міжнародних кіноринків Marché du Film. На ньому Україна вже вп’ятнадцяте буде представлена національним павільйоном.

Дивіться в сюжеті про підсумки Одеського кінофестивалю-2020:

Дивіться огляд головних кінопрем'єр липня.