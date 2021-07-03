Ведучими 12-го ОМКФ стануть Яніна Соколова і Олег Панюта

Ведучими церемоній відкриття і закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю стануть Яніна Соколова та Олег Панюта, які вже декілька років поспіль проводять урочистості в межах фестивалю. Раніше повідомлялося що вперше за історію ОМКФ церемонія закриття відбудеться на Потьомкінських схода .
Яніна Соколова – українська журналістка, громадська діячка, блогерка. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, а також проєктів на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" та "Соромно!".
"ОМКФ — це символ і фіксатор успіхів українського кіно. І найбільше вікно у світ західного. Цьогоріч фокус фестивалю на національному конкурсі. І я вкотре рада долучитися до цього свята кіна. Бо ОМКФ — це вже не просто фестиваль, а щорічна обов’язкова традиція", – зауважила Яніна Соколова.
Разом із Яніною Соколовою вести церемонії відкриття та закриття буде відомий український журналіст Олег Панюта, який має більше ніж 30-річний досвід в медіагалузі. Він є ведучим інформаційно-аналітичного тижневика "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканалі "Україна".
"ОМКФ — це вже традиція. Подія, до якої готуються, участю в ній пишаються, нагородою хизуються. І я щасливий, що вкотре матиму честь бути причетним до продовження цієї традиції. Маю велику надію, що свято кіно цьогоріч буде не менш вражаючим та захопливим!" – додав Олег Панюта.
Церемонія відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 14 серпня в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Закриття ОМКФ – 21 серпня.
Дивіться, як пройшла церемонія Viva.Awards:
Нагадаємо, раніше Яніна Соколова розповіла, що її пов'язує з Валерієм Харчишиним.