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Ведучими 12-го ОМКФ стануть Яніна Соколова і Олег Панюта

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
3 липня, 16:53
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Церемонія відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 14 серпня в Одеському національному академічному театрі опери та балету
Ведучими Церемоній Відкриття та Закриття 12-го ОМКФ стануть Яніна Соколова та Олег Панюта
Ведучими Церемоній Відкриття та Закриття 12-го ОМКФ стануть Яніна Соколова та Олег Панюта / Фото: телеканал "Україна"

Ведучими церемоній відкриття і закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю стануть Яніна Соколова та Олег Панюта, які вже декілька років поспіль проводять урочистості в межах фестивалю. Раніше повідомлялося що вперше за історію ОМКФ церемонія закриття відбудеться на Потьомкінських схода .

Яніна Соколова – українська журналістка, громадська діячка, блогерка. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, а також проєктів на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" та "Соромно!".

"ОМКФ — це символ і фіксатор успіхів українського кіно. І найбільше вікно у світ західного. Цьогоріч фокус фестивалю на національному конкурсі. І я вкотре рада долучитися до цього свята кіна. Бо ОМКФ — це вже не просто фестиваль, а щорічна обов’язкова традиція", – зауважила Яніна Соколова.

Яніна Соколова Фото: facebook.com/yanina.sokolovaacebook.com
Яніна Соколова Фото: facebook.com/yanina.sokolovaacebook.com / Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Разом із Яніною Соколовою вести церемонії відкриття та закриття буде відомий український журналіст Олег Панюта, який має більше ніж 30-річний досвід в медіагалузі. Він є ведучим інформаційно-аналітичного тижневика "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканалі "Україна".

Олег Панюта
Олег Панюта / Фото: прес-служба

"ОМКФ — це вже традиція. Подія, до якої готуються, участю в ній пишаються, нагородою хизуються. І я щасливий, що вкотре матиму честь бути причетним до продовження цієї традиції. Маю велику надію, що свято кіно цьогоріч буде не менш вражаючим та захопливим!" – додав Олег Панюта.

Церемонія відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 14 серпня в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Закриття ОМКФ – 21 серпня.

Дивіться, як пройшла церемонія Viva.Awards:

Нагадаємо, раніше Яніна Соколова розповіла, що її пов'язує з Валерієм Харчишиним.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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