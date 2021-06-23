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Нова Білосніжка від Disney: як виглядає виконавиця головної ролі та що відомо про фільм

Сьогодні, 13:44

Disney з року в рік повертається до своїх старих мультфільмів і кінострічок, створюючи по ним нові рімейки. Тепер черга дійшла і до культової казки братів Грімм

Рейчел Зеглер зіграє Білосніжку
Рейчел Зеглер зіграє Білосніжку
Фото: instagram.com/rachelzegler

Компанія Disney, яка раніше обрала на роль Русалочки темношкіру акторку, готує для глядачів ще один рімейк – цього разу вибір припав на анімаційний фільм Волта Діснея "Білосніжка і сім гномів". Мультфільм вийшов в далекому 1937 році, і став справжнім хітом: при бюджеті в 1,5 мільйона доларів він зібрав в прокаті 185 мільйонів доларів. Мультфільм користувався популярністю навіть у 2000-х, коли багато дітей дивилися його на відеокасетах. І тепер Disney вирішив зняти нову "Білосніжку": фільм, який буде поєднувати і анімацію, і справжніх акторів. Хто зіграє головну роль і що відомо про стрічку на цей момент – дізнайтеся далі.

Зірка фільму Спілберга в головній ролі

Рейчел Зеглер – нова Білосніжка в майбутньому фільмі Disney
Рейчел Зеглер – нова Білосніжка в майбутньому фільмі Disney
Фото: instagram.com/rachelzegler

20-річна акторка з колумбійсько-польським корінням, Рейчел Зеглер вже встигла знятися в головній ролі в фільмі-мюзиклі Стівена Спілберга – "Вестсайдська історія", прем'єра якого відбудеться цьогоріч. Також вона з'явиться в продовженні комедії "Шазам!", який вийде у 2023 році. Кажуть, що юна акторка вразила студію Disney своїми вокальними даними.

A post shared by rachel zegler (@rachelzegler)

У режисерському кріслі творець "Нового людини-павука"

Режисером нової "Білосніжки" став Марк Уебб, який прославився завдяки двом фільмам перезапуску франшизи про Людину-павука. Також режисер зняв культовий фільм "500 днів літа", кілька епізодів серіалу "Області темряви" і "Офіс".

Музика від композиторів "Ла-Ла Ленда" і "Найбільшого шоумена"

У фільмі будуть використовуватимуть музику як з оригінального мультфільму, так і нові треки, які напишуть Бендж Пасек і Джастін Пол. Вони лауреати "Оскара" і премії "Тоні" за оригінальні саундтреки до мюзиклів "Ла-Ла Ленд" і "Найвеличніший шоумен".

Планується, що фільмування нової "Білосніжки" від Disney почнуться у 2022 році, але дата прем'єри поки не заявлена.

Раніше ми ділилися цікавими фактами про новий фільм DZIDZIO, в якому знімається Ада Роговцева.

Дізнайтеся більше про комедію у відео:

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Джерело: instagram.com/rachelzegler
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