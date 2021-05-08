Каменських привітала Потапа з днем народження сексуальним зінанням

8 травня продюсеру і реперу виповнюється 40 років

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських нещодавно відсвяткувала свій день народження, а сьогодні вже вітає коханого чоловіка – 8 травня Потапу виповнюється 40 років.

В Instagram-профілі співачка опублікувала серію спільних фотографій з обранцем, а ще написала велике повідомлення з освідченням у коханні.

"Ти найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, ведущий, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний. Але найголовніше, що ти завжди був і залишаєшся справжньою людиною. І сьогодні почнеться ще один цікавий, прекрасний, чарівний, повний любові і пригод твій Новий рік", – написала NK.

У коментарях прихильники продюсера приєдналися до поздоровлень, а хтось навіть пожартував про френдзону.

"Нескінченного вам щастя"

"З днем народження! Нехай здійсняться мрії!"

"Мужик, який переміг френдзону"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Раніше ми писали, що Потап замовив несподівані подарунки на своє 40-річчя.

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