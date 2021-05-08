Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Каменських привітала Потапа з днем народження сексуальним зінанням

Сьогодні, 08:56

8 травня продюсеру і реперу виповнюється 40 років

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських нещодавно відсвяткувала свій день народження, а сьогодні вже вітає коханого чоловіка – 8 травня Потапу виповнюється 40 років.

В Instagram-профілі співачка опублікувала серію спільних фотографій з обранцем, а ще написала велике повідомлення з освідченням у коханні.

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Читайте також:
Оголених Настю Каменських і Потапа застукали в ліжку: Як же це було солодко

"Ти найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, ведущий, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний. Але найголовніше, що ти завжди був і залишаєшся справжньою людиною. І сьогодні почнеться ще один цікавий, прекрасний, чарівний, повний любові і пригод твій Новий рік", – написала NK.

У коментарях прихильники продюсера приєдналися до поздоровлень, а хтось навіть пожартував про френдзону.

  • "Нескінченного вам щастя"
  • "З днем народження! Нехай здійсняться мрії!"
  • "Мужик, який переміг френдзону"
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Раніше ми писали, що Потап замовив несподівані подарунки на своє 40-річчя.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Потап привітав Каменських з днем народження і присвятив їй вірш. Фанати в захваті Потап написав зворушливу пісню про Чорнобильську трагедію. У Мережі зазначили, що до мурашок Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост
потап Настя Каменських
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Сьогодні, 00:07Зірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

Вчора, 17:40Модно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

Вчора, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 10:49Зірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

6 травняСмачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

6 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти