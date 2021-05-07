Потап замовив несподівані подарунки на своє 40-річчя. Ви будете здивовані!

8 травня відомий український продюсер і репер святкуватиме день народження

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Нещодавно Потап присвятив романтичний і дуже зворушливий вірш Насті Каменських на честь свята, а вже завтра святкуватиме свій сороковий день народження. Програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" він ексклюзивно розповів, що робитиме в цей день.

За словами артиста, грандіозної вечірки або чогось масштабного він не планує. Та звичайно збере вдома компанію найближчих людей, щоб провести з ними такий собі сімейний і скромний день народження.

Крім цього Потап зізнався, який подарунок з радістю прийме на 40-річчя. І тут ми здивувалися.

"Я останнім часом почав збирати колекцію українських національних творів мистецтв... Тобто якийсь глечик, або скульптуру, або картину я із задоволенням прийму на знак шани", – сказав Потап.

Раніше ми розповідали як Настя Каменських відсвяткувала день народження в мексиканському стилі.

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