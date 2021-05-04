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Потап привітав Каменських з днем народження і присвятив їй вірш. Фанати в захваті

Сьогодні, 08:45

4 травня співачка святкує 34-річчя. З цього приводу репер написав дуже зворушливий і романтичний куплет

Сьогодні, 4 травня, NK, вона ж Настя Каменських, яка зізналася, що страждає від панічних атак, святкує день народження. Їй виповнюється 34 роки. Одним з перших виконавицю привітав її чоловік Потап. Як справжній репер він присвятив коханій вірш.

В Instagram-профілі Олексій опублікував фото Каменських, зроблене в день їхнього весілля, і написав:

"Глаза -Агаты
Губы -май
Ты соткана из тысячи
Тропинок в рай
Я – Кастл твой ,
Уберегу от штормов дерзких
Ты как за Каменной стеной
Моя Каменских".

Скріншот: instagram.com/realpotap

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Сказати, що фоловери заздрять – нічого не сказати. У коментарях прихильники Насті приєдналися до поздоровлення і зазначили, що їм з Потапом пощастило знайти одне одного.

  • "Якщо мій чоловік не буде мене так любити, навіщо мені взагалі чоловік?"
  • "Все, дівчатка, я знову плачу. Зірочка наша, з днем народження"
  • "Любимо вас! Настю з днем народження"
  • "Ось це чоловік привітав свою жінку! Потап, респект!"
Скріншот: instagram.com/realpotap

Раніше оголених Настю Каменських і Потапа підловили в ліжку.

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потап Настя Каменських NK
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