Потап привітав Каменських з днем народження і присвятив їй вірш. Фанати в захваті

4 травня співачка святкує 34-річчя. З цього приводу репер написав дуже зворушливий і романтичний куплет

Сьогодні, 4 травня, NK, вона ж Настя Каменських, яка зізналася, що страждає від панічних атак, святкує день народження. Їй виповнюється 34 роки. Одним з перших виконавицю привітав її чоловік Потап. Як справжній репер він присвятив коханій вірш.

В Instagram-профілі Олексій опублікував фото Каменських, зроблене в день їхнього весілля, і написав:

"Глаза -Агаты

Губы -май

Ты соткана из тысячи

Тропинок в рай

Я – Кастл твой ,

Уберегу от штормов дерзких

Ты как за Каменной стеной

Моя Каменских".

Скріншот: instagram.com/realpotap

Сказати, що фоловери заздрять – нічого не сказати. У коментарях прихильники Насті приєдналися до поздоровлення і зазначили, що їм з Потапом пощастило знайти одне одного.

"Якщо мій чоловік не буде мене так любити, навіщо мені взагалі чоловік?"

"Все, дівчатка, я знову плачу. Зірочка наша, з днем народження"

"Любимо вас! Настю з днем народження"

"Ось це чоловік привітав свою жінку! Потап, респект!"

Скріншот: instagram.com/realpotap

Раніше оголених Настю Каменських і Потапа підловили в ліжку.

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