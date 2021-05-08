Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

Сегодня, 08:56

8 мая продюсеру и рэперу исполняется 40 лет

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских недавно отпраздновала свой день рождения, а сегодня уже поздравляет любимого супруга – 8 мая Потапу исполняется 40 лет.

В Instagram-профиле певица опубликовала серию совместных фотографий с избранником, а еще написала большое сообщение с признанием в любви.

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Читайте также:
Обнаженных Настю Каменских и Потапа подловили в постели: Как же это было сладко

"Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком. И сегодня начнется еще один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год", – написала NK.

В комментариях поклонники продюсера присоединились к поздравлениям, а кто-то даже пошутил про френдзону.

  • "Бесконечного вам счастья"
  • "С днем рождения! Пускай исполнятся мечты!"
  • "Мужик, победивший френдзону"
Скриншот: instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Потап заказал неожиданные подарки на свое 40-летие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Потап поздравил Каменских с днем рождения и посвятил ей стих. Фанаты в восторге Потап написал трогательную песню о Чернобыльской трагедии. В Сети отметили, что до мурашек Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост
Потап Настя Каменских
Реклама

Новости партнеров

Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Сегодня, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

Вчера, 17:40Модно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

Вчера, 11:44Звездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

Вчера, 10:49Звездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

6 маяЗвездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

6 маяПсихо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

6 маяВкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

5 маяNo Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

5 маяЗвездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

5 маяВкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

5 маяФаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

5 маяЗвездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

5 маяЗвездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

5 маяЗвездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

Новости партнеров

Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять