Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

8 мая продюсеру и рэперу исполняется 40 лет

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских недавно отпраздновала свой день рождения, а сегодня уже поздравляет любимого супруга – 8 мая Потапу исполняется 40 лет.

В Instagram-профиле певица опубликовала серию совместных фотографий с избранником, а еще написала большое сообщение с признанием в любви.

"Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком. И сегодня начнется еще один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год", – написала NK.

В комментариях поклонники продюсера присоединились к поздравлениям, а кто-то даже пошутил про френдзону.

"Бесконечного вам счастья"

"С днем рождения! Пускай исполнятся мечты!"

"Мужик, победивший френдзону"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Потап заказал неожиданные подарки на свое 40-летие.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться