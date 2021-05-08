Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием
8 мая продюсеру и рэперу исполняется 40 лет
Настя Каменских недавно отпраздновала свой день рождения, а сегодня уже поздравляет любимого супруга – 8 мая Потапу исполняется 40 лет.
В Instagram-профиле певица опубликовала серию совместных фотографий с избранником, а еще написала большое сообщение с признанием в любви.
"Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком. И сегодня начнется еще один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год", – написала NK.
В комментариях поклонники продюсера присоединились к поздравлениям, а кто-то даже пошутил про френдзону.
- "Бесконечного вам счастья"
- "С днем рождения! Пускай исполнятся мечты!"
- "Мужик, победивший френдзону"
Ранее мы писали, что Потап заказал неожиданные подарки на свое 40-летие.
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