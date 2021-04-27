Оголених Настю Каменських і Потапа "підловили" в ліжку: "Як же це було солодко"

Нещодавно Потап прилетів до Насті Каменських в Мексику, де вони влаштували романтичне побачення і насолодилися відпочинком. На відео потрапили кадри їхнього спільного проведення часу

Після того як Настя Каменських зізналася в панічних атаках, Потап одразу ж прилетів до неї в Мексику. Подружжя влаштували спільний відпочинок, який артистка засняла на відео. У ролик потрапили пікантні кадри, на яких Настя Каменських і Потап цілуються в ліжку.

На YouTube-каналі Насті Каменських з'явився новий випуск шоу "Девочки рулят", в якому Потап влаштував їй таємне побачення. Як саме провели час подружжя – Настя не показала, але в підсумку з'явилися кадри їхнього спільного ранку, який вони провели на своїй віллі.

Потап і Настя Каменських в Мексиці Фото: Скріншот з YouTube

"Кожен ранок дуже важливий. Що ти туди закладеш... Тому що кожен день, як маленьке життя. Льоша мене навчив, що обов'язково треба ніжитися, кайфувати, дарувати одне одному кохання, усмішки, добрі слова, ніжні слова", – сказала Настя Каменських.

Співачка подякувала своїй подрузі та мамі за те, що зробили їй такий сюрприз і влаштували приїзд Потапа.

"Боже мій, як же це було солодко", – прокоментувала відпочинок Настя.

Настя Каменських и Потап Фото: Скріншот з YouTube

У кінці ролика Насті довелося прощатися з Потапом, якому треба було летіти до України. Під час прощання Каменських сильно розплакалася, не бажаючи відпускати чоловіка.

"Кожен раз розлучатися – це як маленька смерть. Це як відірвати від себе людини", – сказала співачка.

Потім Каменських зазначила, що їхати завжди легше, ніж залишатися.

Нагадаємо, що раніше Потап приревнував Настю Каменських до друга сім'ї в Мексиці.

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