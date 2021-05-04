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Viva la NK! Настя Каменських відсвяткувала день народження в мексиканському стилі

Сьогодні, 20:12

Українській співачці виповнилося 34 роки і вона вирішила перевтілитися у відому мексиканську художницю

Ми вже писали, що Потап присвятив своїй коханій NK дуже романтичний вірш на честь її 34-річчя. Увечері іменинниця зібрала всіх своїх близьких, щоб відсвяткувати день народження в мексиканському стилі. Дуже вже любить цю країну та її культуру Каменських)

В Instastories Настя поділилася фотографіями і відео, на яких показала, як виглядає прикрашений зал, а також продемонструвала свій незвичайний образ Фріди Кало.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux
Фото: instagram.com/stories/kamenskux

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Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Привітати NK прийшли Потап, її мама, подруга Анна Андрійчук, яка розлучилася з Позитивом, та інші.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux
Фото: instagram.com/stories/kamenskux
Фото: instagram.com/stories/irinakovalchouk

Раніше ми писали, що Потап приревнував Настю Каменських до друга сім'ї в Мексиці.

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Настя Каменських NK
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