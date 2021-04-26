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Потап написав зворушливу пісню про Чорнобильську трагедію. У Мережі зазначили, що до мурашок

Сьогодні, 17:39

Українські виконавці присвятили 35-й річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС пісню "Вальс 86"

Українські виконавці з нагоди 35 річниці катастрофи записали пісню "Вальс 86" за підтримки Міністерства культури. У записі треку взяли участь Надя Дорофєєва, Сергій Бабкін, Юлія Саніна, гурт MOZGI, Тарас Тополя, Аліна Паш.

"Музичний трек" Вальс 86 "про пам'ять трагедії 26 квітня 1986 року, про помилки, біль, життя і сліди, які залишилися назавжди", – сказано в описі до публікації.

Автором слів стали Олексій Потапенко (він же Потап), Володимир Кагарлик, Інга Кагарлик і Аліна Паш.

У себе в Instagram Потап зізнався, що завжди хотів написати пісню про цю трагедію і коли йому надійшла така пропозиція, він вклав в трек всю душу.

"Я завжди хотів написати пісню про цю трагедію, сучасну з багатьма артистами, різножанрову, що б привернути увагу всіх хто пам'ятає і тих хто нічого не знає про 86 рік, і ось коли буквально два тижні тому надійшла пропозиція" А може у Вас щось тобто на цю трагічну тему ", я сказав, що ні, але я напишу ... і написав, то написав так швидко, тому що від душі", – поділився артист.

У коментарях артистам подякували за таку пісню.

Раніше Алла Пугачова згадала свій концерт в Чорнобилі.

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