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Как сделать классные фото в купальнике: учимся на примере Леси Никитюк

Сегодня, 19:07

Ведущая разгорячила воображение своих подписчиков новыми фото

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая упала в бассейн, снова отправилась в Турцию на отдых. Ведущая часто постит в своем Instagram фото в купальнике и ее аккаунт буквально полон идей для летних фото. Сегодня она опубликовала новые снимки, которые точно никого не оставят равнодушными.

Вот Леся позирует в зеленом купальнике и темных очках на фоне плетеной мебели. "Плету стульчики и корзинки из лозы", – в шутку написала Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А в сторис Леся опубликовала еще одно красивое фото и перестать смотреть на него очень сложно. К своему пляжному образу она добавила черную накидку, которая вообще не скрывает фигуру.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Леси Никитюк засыпали ее комплиментами, а хейтеры – не очень приятными словами. Всем не угодить.

  • "А ноги шикардос, красуня"
  • "Божечки, яка краса"
  • "Золотая рыбка"
  • "Ой, Леся, все хочешь показать, все эти труселя тянешь... сними их уже и все все оценят"
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Недавно Лесю Никитюк в купальнике спутали с Олей Поляковой.

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