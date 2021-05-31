Как сделать классные фото в купальнике: учимся на примере Леси Никитюк

Ведущая разгорячила воображение своих подписчиков новыми фото

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая упала в бассейн, снова отправилась в Турцию на отдых. Ведущая часто постит в своем Instagram фото в купальнике и ее аккаунт буквально полон идей для летних фото. Сегодня она опубликовала новые снимки, которые точно никого не оставят равнодушными.

Вот Леся позирует в зеленом купальнике и темных очках на фоне плетеной мебели. "Плету стульчики и корзинки из лозы", – в шутку написала Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А в сторис Леся опубликовала еще одно красивое фото и перестать смотреть на него очень сложно. К своему пляжному образу она добавила черную накидку, которая вообще не скрывает фигуру.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Леси Никитюк засыпали ее комплиментами, а хейтеры – не очень приятными словами. Всем не угодить.

"А ноги шикардос, красуня"

"Божечки, яка краса"

"Золотая рыбка"

"Ой, Леся, все хочешь показать, все эти труселя тянешь... сними их уже и все все оценят"

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Недавно Лесю Никитюк в купальнике спутали с Олей Поляковой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться