Учасницю ВІА Гри захейтили за фото в бікіні: йди до лікаря, перевірся
Софія Тарасова опублікувала колаж, на якому показала себе з різних ракурсів
Учасниця оновленої групи "ВІА Гра" Софія Тарасова нарвалася на критику в соцмережі. Та без цього не обходиться жоден пост публічної особи, так?
У своєму Instagram-профілі дівчина розмістила колаж із фото, на яких позує в рожевому бікіні, демонструючи свої сідниці.
"Я одночасно стала така чуттєва і так морально загартована. В один момент мені здається, що я готова гори звернути і до біса хай котяться всі чужі люди з їхньою думкою – важливо тільки те, що я думаю і відчуваю, бачу і приймаю, ціную і люблю. А часом, розпливаюся, як вершковий сирок "Дружба" під палючим сонцем і не можу зібратися. Ось такі справи", – написала в публікації Софія.
Вірі Брежнєвій та іншим фоловерам артистки знімки сподобалися, але хтось розкритикував Софію за відверті кадри.
- "Як прекрасно! Єдина солістка на цей момент, яка гордо підходить під бренд "ВІА Гра"
- "Як тільки невиї**уться, щоб жопу свою з усіх боків сфоткати, жах, ще й х*рню якусь понапишуть, ти фоткала свою дупу, які моралі, який сирок дружба, йди до лікаря, перевірся"
Раніше Ксенія Попова з "ВІА Гри" розповіла про умови контракту з Костянтином Меладзе.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше