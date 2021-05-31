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Учасницю ВІА Гри захейтили за фото в бікіні: йди до лікаря, перевірся

Сьогодні, 12:13

Софія Тарасова опублікувала колаж, на якому показала себе з різних ракурсів

Софія Тарасова з "ВІА Гра"
Софія Тарасова з "ВІА Гра"
Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Учасниця оновленої групи "ВІА Гра" Софія Тарасова нарвалася на критику в соцмережі. Та без цього не обходиться жоден пост публічної особи, так?

У своєму Instagram-профілі дівчина розмістила колаж із фото, на яких позує в рожевому бікіні, демонструючи свої сідниці.

"Я одночасно стала така чуттєва і так морально загартована. В один момент мені здається, що я готова гори звернути і до біса хай котяться всі чужі люди з їхньою думкою – важливо тільки те, що я думаю і відчуваю, бачу і приймаю, ціную і люблю. А часом, розпливаюся, як вершковий сирок "Дружба" під палючим сонцем і не можу зібратися. Ось такі справи", – написала в публікації Софія.

Софія Тарасова з "ВІА Гра"
Софія Тарасова з "ВІА Гра"
Фото: instagram.com/sofia_tarasova

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Вірі Брежнєвій та іншим фоловерам артистки знімки сподобалися, але хтось розкритикував Софію за відверті кадри.

  • "Як прекрасно! Єдина солістка на цей момент, яка гордо підходить під бренд "ВІА Гра"
  • "Як тільки невиї**уться, щоб жопу свою з усіх боків сфоткати, жах, ще й х*рню якусь понапишуть, ти фоткала свою дупу, які моралі, який сирок дружба, йди до лікаря, перевірся"
Скріншот: instagram.com/sofia_tarasova
Скріншот: instagram.com/sofia_tarasova

Раніше Ксенія Попова з "ВІА Гри" розповіла про умови контракту з Костянтином Меладзе.

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Джерело: instagram.com/sofia_tarasova
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