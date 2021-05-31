Учасницю ВІА Гри захейтили за фото в бікіні: йди до лікаря, перевірся

Софія Тарасова опублікувала колаж, на якому показала себе з різних ракурсів

Софія Тарасова з "ВІА Гра" Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Учасниця оновленої групи "ВІА Гра" Софія Тарасова нарвалася на критику в соцмережі. Та без цього не обходиться жоден пост публічної особи, так?

У своєму Instagram-профілі дівчина розмістила колаж із фото, на яких позує в рожевому бікіні, демонструючи свої сідниці.

"Я одночасно стала така чуттєва і так морально загартована. В один момент мені здається, що я готова гори звернути і до біса хай котяться всі чужі люди з їхньою думкою – важливо тільки те, що я думаю і відчуваю, бачу і приймаю, ціную і люблю. А часом, розпливаюся, як вершковий сирок "Дружба" під палючим сонцем і не можу зібратися. Ось такі справи", – написала в публікації Софія.

Софія Тарасова з "ВІА Гра" Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Вірі Брежнєвій та іншим фоловерам артистки знімки сподобалися, але хтось розкритикував Софію за відверті кадри.

"Як прекрасно! Єдина солістка на цей момент, яка гордо підходить під бренд "ВІА Гра"

"Як тільки невиї**уться, щоб жопу свою з усіх боків сфоткати, жах, ще й х*рню якусь понапишуть, ти фоткала свою дупу, які моралі, який сирок дружба, йди до лікаря, перевірся"

Скріншот: instagram.com/sofia_tarasova

Скріншот: instagram.com/sofia_tarasova

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